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    Судья Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 11-го тура против «Химок» (3:1). Встречу обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

    «Момент с Арсением Логашовым и Эсекьелем Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идeт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

    Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе», – считает эксперт.

    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
    • «Химки» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4816

      nik55 7 секунд назад

      Федотов----если ты такой умный почему сам не судишь?

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      Рейтинг: +2679

      Ганнибал Лектор 35 секунд назад

      Ничего страшного, не наоборот же. Химки стерпят, сниматься с чемпионата не будут и на полиграф Левникова не отправят...

      0
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      Рейтинг: +21866

      пьяныйхоровод 1 минуту назад

      федотка супротив хозяев попёр )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6512

      ivany4 4 минуты назад

      В первом тайме пенальти был очевидный.
      Во втором тайме, на усмотрении судьи. Во время удара, Понсе получил удар ногой по голове. Нога была выше пояса.
      Федотов сам ответил на свой вопрос. В перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

      0
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      Рейтинг: +1776

      СвинкаСправедливости 8 минут назад

      Логика Федотова:
      Если игрок промахнулся, то не важно, что ему оторвали ногу (Лицо)
      Отлично. Так держать. Дело не в промахе, а в опасном действии.
      Да и кто тебе сказал, что этот контакт не повлиял на судьбу эпизода?

      1
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      Рейтинг: +1776

      СвинкаСправедливости 9 минут назад

      Нет, не ошибся. Ошибся он, когда в первом тайме Логашова простил в штрафной.

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