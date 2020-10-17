Судья Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 11-го тура против «Химок» (3:1). Встречу обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

«Момент с Арсением Логашовым и Эсекьелем Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идeт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе», – считает эксперт.