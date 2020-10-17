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  • Судья Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками»

Судья Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками»

17 октября 2020, 21:14
13

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 11-го тура против «Химок» (3:1). Встречу обслуживал петербуржец Кирилл Левников.

«Момент с Арсением Логашовым и Эсекьелем Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идeт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе», – считает эксперт.

  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
  • «Химки» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Левников Кирилл
Комментарии (13)
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СвинкаСправедливости
1602959140
Нет, не ошибся. Ошибся он, когда в первом тайме Логашова простил в штрафной.
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СвинкаСправедливости
1602959201
Логика Федотова: Если игрок промахнулся, то не важно, что ему оторвали ногу (Лицо) Отлично. Так держать. Дело не в промахе, а в опасном действии. Да и кто тебе сказал, что этот контакт не повлиял на судьбу эпизода?
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ivany4
1602959438
В первом тайме пенальти был очевидный. Во втором тайме, на усмотрении судьи. Во время удара, Понсе получил удар ногой по голове. Нога была выше пояса. Федотов сам ответил на свой вопрос. В перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.
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Ганнибал Лектор
1602959699
Ничего страшного, не наоборот же. Химки стерпят, сниматься с чемпионата не будут и на полиграф Левникова не отправят...
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nik55
1602959727
Федотов----если ты такой умный почему сам не судишь?
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морозз
1602960337
Федотов скоро получит от Широкова такой же удар ногой в челюсть и громко заплачет!
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партизан84
1602960430
тут уже можно использовать и право прецедента матча Спартак - Арсенал пенальти на Ещенко. а так радует пока только результат
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Давид59
1602962203
Была опасная игра высоко поднятой ногой. По правилам это свободный удар. В том числе и внутри штрафной
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alefreddy
1602962715
по голове получил ногой теперь это не в счет.Интересная трактовка
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aleks 265814
1603000859
Судья федотов ,да второй пеналь еще более очевиден, протри глаза .Удар ногой по голове , тут нечаянно пальчиком по лицу попадут так сразу пеналь ,не включай двойные стандарты а то тебя уважать перестанут
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