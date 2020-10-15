«Ростов» объявил о решении снизить допустимое число болельщиков на домашних матчах.

С сегодняшнего дня фактическая вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов.

До этого стадион разрешалось заполнять на 40 процентов.

Также «Ростов» напомнил болельщикам, что вход будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), а на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция.