«Ростов» объявил о решении снизить допустимое число болельщиков на домашних матчах.
С сегодняшнего дня фактическая вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов.
До этого стадион разрешалось заполнять на 40 процентов.
Также «Ростов» напомнил болельщикам, что вход будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), а на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция.
Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» уменьшена до 30%⠀Подробнее: https://t.co/aVA6mfKnEA pic.twitter.com/OXlAy7z4xS— Football Club Rostov (@rostovfc) October 15, 2020