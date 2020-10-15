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    Фактическая вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов

    «Ростов» объявил о решении снизить допустимое число болельщиков на домашних матчах.

    С сегодняшнего дня фактическая вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов.

    До этого стадион разрешалось заполнять на 40 процентов.

    Также «Ростов» напомнил болельщикам, что вход будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), а на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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