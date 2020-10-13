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    Соболев: «Конфликта с Дзюбой, по сути, не было. Все быстро забылось»

    Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Конфликта, по сути, не было, поэтому всe быстро забылось. Играем сейчас с Артемом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьeзно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько», – сказал Соболев в интервью «Российской газете».

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14349

      silver29 2 часа назад

      Вот те на, шлюба и на приставке не тянет ))))

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