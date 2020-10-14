Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Перу благодаря хет-трику Неймара, Чили и Колумбия сыграли вничью

Сегодня ночью состоялись очередные матчи второго тура южноамериканского отбора к чемпионату мира-2022.

Сборная Бразилии обыграла Перу со счетом 4:2 благодаря хет-трику Неймара. Чили сыграла вничью с Колумбией (2:2), а Парагвай обыграл в гостях Венесуэлу (1:0).

Отбор ЧМ-2022. КОНМЕБОЛ. 2-й тур

Перу – Бразилия – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Каррильо, 5; 1:1 – Неймар, 28 (с пенальти); 2:1 – Тапиа, 59; 2:2 – Ришарлисон, 64; 2:3 – Неймар, 83 (с пенальти); 2:4 – Неймар, 90+4.

Венесуэла – Парагвай – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хименез, 85.

Чили – Колумбия – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Лерма, 6; 1:1 – Видаль, 37 (с пенальти); 2:1 – Санчес, 41; 2:2 – Фалькао, 90+1.