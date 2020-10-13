Глебов: «Моя цель – выиграть молодежный Евро-2021»

Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов поделился эмоциями от выхода в финальную часть Евро-2021. Футболист намерен взять трофей.

«В квалификации были сложные игры и моменты, но мы продолжали гнуть свою линию, показывали футбол, который просит тренерский штаб. У нас достаточно сильная команда, хороший подбор игроков. Если дальше будем продолжать гнуть свою линию, можем далеко пройти. Моя следующая цель – выйти в финал и выиграть его», – сказал Глебов.