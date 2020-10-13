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    Глебов: «Моя цель – выиграть молодежный Евро-2021»

    Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов поделился эмоциями от выхода в финальную часть Евро-2021. Футболист намерен взять трофей.

    «В квалификации были сложные игры и моменты, но мы продолжали гнуть свою линию, показывали футбол, который просит тренерский штаб. У нас достаточно сильная команда, хороший подбор игроков. Если дальше будем продолжать гнуть свою линию, можем далеко пройти. Моя следующая цель – выйти в финал и выиграть его», – сказал Глебов.

    • Евро-2021 состоится весной (групповой этап) и летом (плей-офф).
    • Российская команда выступит на Евро впервые с 2013 года.
    • Россия U-21 набрала 23 очка в десяти матчах отбора.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.10.2020 22:58
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