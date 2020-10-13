Зидан рассчитывает на переход Погба в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан все еще заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, сообщает Marca.

Контракт француза с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года. Футболист отказывается активировать опцию продления контракта еще на один год и, вероятно, следующим летом станет свободным агентом.

Полузащитник сможет перейти в «Реал», если на посту главного тренера клуба останется Зидан, а руководство мадридцев сохранит хорошие отношения с агентом Погба Мино Райолой.