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    Зидан рассчитывает на переход Погба в «Реал»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан все еще заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, сообщает Marca.

    Контракт француза с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года. Футболист отказывается активировать опцию продления контракта еще на один год и, вероятно, следующим летом станет свободным агентом.

    Полузащитник сможет перейти в «Реал», если на посту главного тренера клуба останется Зидан, а руководство мадридцев сохранит хорошие отношения с агентом Погба Мино Райолой.

    • Погба играет за «МЮ» с 2016 года.
    • В сентябре Tuttosport писал, что француз хочет вернуться в «Ювентус».

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    Источник: Marca

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