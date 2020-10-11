Зобнин, Кузяев и Шунин – в старте сборной России на матч с Турцией

Стал известен состав сборной России на матч 3-го тура Лиги наций против Турции.

Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.

Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир, Караман, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз.

Запасные: Аккан, Чакыр, Калдырым, Сеюнджю, Йокушлу, Юндер, Токез, Языджы, Юнал, Сангаре, Кылынч, Эмюр.