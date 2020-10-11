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  • Зобнин, Кузяев и Шунин – в старте сборной России на матч с Турцией

Зобнин, Кузяев и Шунин – в старте сборной России на матч с Турцией

11 октября 2020, 20:36
9

Стал известен состав сборной России на матч 3-го тура Лиги наций против Турции.

Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.

Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир, Караман, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз.

Запасные: Аккан, Чакыр, Калдырым, Сеюнджю, Йокушлу, Юндер, Токез, Языджы, Юнал, Сангаре, Кылынч, Эмюр.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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ySS
1602438186
Семенов Кудряшов в центре обороны... печально
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oyabun
1602438343
Что же всё таки с Джикией? Вроде все тесты отрицательные были. Почему тогда не в составе на игру?
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Рубинище
1602439401
Кудряшов,Оздоев,Кузяев, - им 100% не место..Жирков,Шунин,Дзюба - очень спорное решение.больше половины команды не должны играть-это не учитывая Зобнина кот не в форме. нам писец. турки обыграют
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portero
1602441865
Жиркова всё мучает Черчесов...
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NewLife
1602444986
Турки - унылый отстой, играют не остро, часто ошибаются. такой команде наши должны забить больше. Комментаторы- долбодятлы.
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wladilenzhilyakov
1602449778
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