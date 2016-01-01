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    Зобнин, Кузяев и Шунин – в старте сборной России на матч с Турцией

    Стал известен состав сборной России на матч 3-го тура Лиги наций против Турции.

    Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

    Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.

    Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир, Караман, Чалханоглу, Караджа, Йылмаз.

    Запасные: Аккан, Чакыр, Калдырым, Сеюнджю, Йокушлу, Юндер, Токез, Языджы, Юнал, Сангаре, Кылынч, Эмюр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +42280

      portero 14 минут назад

      Жиркова всё мучает Черчесов...

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      Рейтинг: +2217

      Genz 32 минуты назад

      Джикия с гимнасткой на новогорской базе замутил. В результате Ковид у неё,ковид у него. Ещё Могут быть и дети

      0
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      Рейтинг: +2523

      Semenycch 54 минуты назад

      Все верно, я бы выставил такой же состав на игру.

      -1
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      Рейтинг: -104

      Спартач80 > Semenycch 49 минут назад

      Так все уже давно поняли,что под твоим ником скрывается усатый сумасброд.

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      Рейтинг: +4877

      Рубинище 55 минут назад

      Кудряшов,Оздоев,Кузяев, - им 100% не место..Жирков,Шунин,Дзюба - очень спорное решение.больше половины команды не должны играть-это не учитывая Зобнина кот не в форме. нам писец. турки обыграют

      3
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      Рейтинг: +17125

      bset 59 минут назад

      Ну что, вспоминаем прошлый розыгрыш, а в самом конце слили матчи о спустились на 2-е место? Турция явно посильнее, а у нас еще и с составом проблемы. В любом случае, поболеем за наших.

      1
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      Рейтинг: +25129

      oyabun 1 час назад

      Что же всё таки с Джикией? Вроде все тесты отрицательные были. Почему тогда не в составе на игру?

      2
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      Рейтинг: +313

      ySS 1 час назад

      Семенов Кудряшов в центре обороны... печально

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      Рейтинг: +4144

      BarStep > ySS 1 час назад

      будет норм.., не печалься..

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      Рейтинг: +9067

      alarm 1 час назад

      почти идеально, но мешает наличие хряка в основе

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      Рейтинг: +538

      партизан84 > alarm 1 час назад

      ну кудаж без капитана

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      Рейтинг: +3506

      afw13 > партизан84 51 минуту назад

      а идеально в понимании аларма это когда ещё Азмун играет под Дзюбой, как тогда в раздевалке))

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      Рейтинг: -1114

      Бoрат > afw13 36 минут назад

      Дело за малым - натурализовать Азмуна , но Дзюба уже приступил к этому . Гыгыгы .

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