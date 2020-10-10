Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Черчесов не будет вызывать в сборную игрока на замену Фернандесу

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что состав команды не претерпит изменений в связи с карантином защитника Марио Фернандеса, чей тест на коронавирус показал сомнительный результат.

    «Понятно, что мы с этим столкнулись. Мы не первые, кто с этим столкнулся. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему.

    Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть. Перед игрой с венграми будет снова тест на коронавирус. Надеемся, что все те, кто у нас есть, будут на месте. Если у Джикии, Гилерме и Фернандеса будут отрицательные тесты, то, может быть, мы их снова пригласим. Они также каждый день сдают тесты», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +224

      Avenger_93 51 минуту назад

      Да потому что некого

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -121

      Спартач80 > Avenger_93 9 минут назад

      Ну не знаю,судя по Жиркову-там Ловчев ещё живой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3983

      Давид59 1 час назад

      На его позиции играет как-бы Караваев и Смольников? Конечно они послабее, но вызывать кого-то и вправду глупо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13360

      vladimir-7 > Давид59 43 минуты назад

      Мало того, что они играют на этой позиции, они оба играют в
      стиле Марио.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru