Черчесов не будет вызывать в сборную игрока на замену Фернандесу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что состав команды не претерпит изменений в связи с карантином защитника Марио Фернандеса, чей тест на коронавирус показал сомнительный результат.

«Понятно, что мы с этим столкнулись. Мы не первые, кто с этим столкнулся. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему.

Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть. Перед игрой с венграми будет снова тест на коронавирус. Надеемся, что все те, кто у нас есть, будут на месте. Если у Джикии, Гилерме и Фернандеса будут отрицательные тесты, то, может быть, мы их снова пригласим. Они также каждый день сдают тесты», – сказал Черчесов.