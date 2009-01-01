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    У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

    В пятницу игроков сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.

    Правый защитник Марио Фернандес сдал тест, результат которого оказался сомнительным.

    «Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

    Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», – говорится в сообщении российской сборной в телеграме.

    • Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
    • Ранее сообщалось о подозрении на коронавирус у вратаря Гилерме и защитника Георгия Джикии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6468

      ivany4 31 минуту назад

      По-моему, Роспотребнадзор, совершенно не заинтересован в выправлении ситуации с ковидом. Когда не было вакцины, еще можно было понять их действия. Но сейчас, когда вакцину выпускают и продают, решения этой организации совершенно не понятны.
      Дали разрешение на проведение ЧР. С кучей ограничений. Но сейчас, обяжите клубы привить футболистов, а РФС судей, и забудем про эпидемию в футболе минимум на 2 года. Думаю, 12,5 тыр на игрока, не такие уж большие деньги для клуба. Может я в чем-то не прав, но пора включать голову, и находить не стандартные решения в других сферах.
      Марио - здоровья!

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      Рейтинг: +3708

      NewLife > ivany4 20 минут назад

      По-моему, пока что рабочая и безопасная вакцина есть только в телевизоре.

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      Рейтинг: +3708

      NewLife 59 минут назад

      С учетом инкубационного периода заразы и неизбежных близких контактов в футболе, игроков надо тестировать каждый день, а то все перезаразятся.

      0
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      Рейтинг: +5288

      серега кашин 1 час назад

      в защите играть скоро некому будет

      1
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      Рейтинг: +8603

      alex1951 1 час назад

      В Бразилии отличные врачи. Марио ,хоть ты и чужой теперича там, ну ,а вдруг впустят?
      Правда есть опасность ,чьто не выпустят......Найдется какой нибудь больной тренер сборной - коронавирусный .да и ляпнет : будем из тебя ,взад,бразильянца делать))),а потом в сборную,,,Черчеса ,кондратий схватит....

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      Рейтинг: +17093

      bset 1 час назад

      Так скоро клубы перестанут игроков в сборную отпускать. Где-то не доглядели, Гильерме заболел, заразил Марио, а тот в итоге игры ЦСКА пропускает. Неприятно.

      5
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      Рейтинг: +2014

      vsespartak01 > bset 1 час назад

      скорейшего выздоровления!жаль!

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      Рейтинг: +14615

      slavutiq70 > bset 14 минут назад

      Да заболели то не в сборной а в клубах,,,,,через две недели проявляется,,,


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