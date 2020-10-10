У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

В пятницу игроков сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.

Правый защитник Марио Фернандес сдал тест, результат которого оказался сомнительным.

«Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», – говорится в сообщении российской сборной в телеграме.