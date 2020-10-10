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У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

10 октября 2020, 11:12
22

В пятницу игроков сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.

Правый защитник Марио Фернандес сдал тест, результат которого оказался сомнительным.

«Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», – говорится в сообщении российской сборной в телеграме.

  • Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
  • Ранее сообщалось о подозрении на коронавирус у вратаря Гилерме и защитника Георгия Джикии.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Фернандес Марио
Комментарии (22)
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alex1951
1602318694
В Бразилии отличные врачи. Марио ,хоть ты и чужой теперича там, ну ,а вдруг впустят? Правда есть опасность ,чьто не выпустят......Найдется какой нибудь больной тренер сборной - коронавирусный .да и ляпнет : будем из тебя ,взад,бразильянца делать))),а потом в сборную,,,Черчеса ,кондратий схватит....
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серега кашин
1602319095
в защите играть скоро некому будет
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NewLife
1602320716
С учетом инкубационного периода заразы и неизбежных близких контактов в футболе, игроков надо тестировать каждый день, а то все перезаразятся.
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ivany4
1602322359
По-моему, Роспотребнадзор, совершенно не заинтересован в выправлении ситуации с ковидом. Когда не было вакцины, еще можно было понять их действия. Но сейчас, когда вакцину выпускают и продают, решения этой организации совершенно не понятны. Дали разрешение на проведение ЧР. С кучей ограничений. Но сейчас, обяжите клубы привить футболистов, а РФС судей, и забудем про эпидемию в футболе минимум на 2 года. Думаю, 12,5 тыр на игрока, не такие уж большие деньги для клуба. Может я в чем-то не прав, но пора включать голову, и находить не стандартные решения в других сферах. Марио - здоровья!
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FanatSerj
1602328967
видно пошла в этом году Лига наций по звизде, тут и так Миранчука с Головиным нету, так и всю защиту выкосило. Вот такая охрененная рабочая ситуация как говорит Черчесов.
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ySS
1602334415
Здоровья парню
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Синитсосит
1602338030
без джикии и фернандеса защита дно
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Рубинище
1602339585
Марио здоровья, надеюсь повторное тестирование покажет что он здоров.
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zigbert
1602344982
Здоровья Марио и всем остальным игрокам. Но будем надеется что положительный тест не подтвердится.
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