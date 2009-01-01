У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

По-моему, Роспотребнадзор, совершенно не заинтересован в выправлении ситуации с ковидом. Когда не было вакцины, еще можно было понять их действия. Но сейчас, когда вакцину выпускают и продают, решения этой организации совершенно не понятны.
Дали разрешение на проведение ЧР. С кучей ограничений. Но сейчас, обяжите клубы привить футболистов, а РФС судей, и забудем про эпидемию в футболе минимум на 2 года. Думаю, 12,5 тыр на игрока, не такие уж большие деньги для клуба. Может я в чем-то не прав, но пора включать голову, и находить не стандартные решения в других сферах.
Марио - здоровья!
В пятницу игроков сборной России проверили на наличие коронавирусной инфекции.
Правый защитник Марио Фернандес сдал тест, результат которого оказался сомнительным.
«Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.
Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», – говорится в сообщении российской сборной в телеграме.
- Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
- Ранее сообщалось о подозрении на коронавирус у вратаря Гилерме и защитника Георгия Джикии.