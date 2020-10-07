ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы

ЦСКА на официальном сайте опубликовал список игроков для участия в Лиге Европы сезона-2020/21.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков

Нападающие: Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин