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    «Зенит» анонсировал подписание Кузяева картиной «Возвращение блудного сына»

    «Зенит» намекнул на возвращение в команду полузащитника Далера Кузяева.

    Питерский клуб опубликовал в твиттере изображение картины «Возвращение блудного сына», при этом на спине главного героя написан номер Кузяева в «Зените» – 14-й.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5385

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Дело конечно бомжовское , но этого персонажа никто не выгонял, он мутил с папой. Походу ему пох клуб .
      Неприятный тип.
      Даже интересно как его вираж встретит.

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      Рейтинг: +1480

      ФК Пупсик 34 минуты назад

      Как лохи с коровами не мутили, а все-таки вернулся в Зенит!

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      Рейтинг: +1900

      Krasnodar 123 35 минут назад

      КЛАСС!

      0
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      Рейтинг: +1018

      моэм 35 минут назад

      Это видимо чтобы "добавить позитива" Далеру и для "улучшения" внутрикомандной обстановки...похоже в Зените начали набирать пиар-манагеров среди идиотов.

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      Рейтинг: +11893

      derrik2000 1 час назад

      А лучше бы мультиком "Возвращение блудного попугая". )))

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      Рейтинг: +2361

      Semenycch 1 час назад

      Мне очень симпатичен Далер, лучший игрок Зенита 3 года назад. Рад его возвращению.

      2
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      Рейтинг: +1307

      Lenin26 > Semenycch 41 минуту назад

      Согласен с тобой,он как и Дриусси,вроде не особо яркие игроки,но вызывают искреннюю симпатию.

      1
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      Рейтинг: +13284

      vladimir-7 > Lenin26 6 минут назад

      Вот теперь и любуйтесь им, он ваш, обо**анный, но,
      недостающие буквы сами подставите, по вашему желанию.

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