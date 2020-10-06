«Зенит» анонсировал подписание Кузяева картиной «Возвращение блудного сына»

«Зенит» намекнул на возвращение в команду полузащитника Далера Кузяева.
Питерский клуб опубликовал в твиттере изображение картины «Возвращение блудного сына», при этом на спине главного героя написан номер Кузяева в «Зените» – 14-й.
- Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года.
- За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- 31 июля хавбек покинул «Зенит» в качестве свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Зенита»