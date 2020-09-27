Зидан – о победе над «Бетисом»: «Реал» станет лучше»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил результат матча третьего тура Примеры против «Бетиса» (3:2). Чемпион заканчивал встречу в большинстве.

«Мы знаем, что можем стать лучше и станем. После первых 15 минут мы сбавили обороты. Мы лучше играем, когда идем вперед. Горжусь своими футболистами. Нужно продолжать в том же духе.

На итог оказали влияние сейвы Тибо Куртуа. Доволен его игрой и тем составом, который у меня есть», – цитирует Зидана AS.