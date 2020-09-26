Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Зидан – о победе над «Бетисом»: «Реал» станет лучше»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил результат матча третьего тура Примеры против «Бетиса» (3:2). Чемпион заканчивал встречу в большинстве.

    «Мы знаем, что можем стать лучше и станем. После первых 15 минут мы сбавили обороты. Мы лучше играем, когда идем вперед. Горжусь своими футболистами. Нужно продолжать в том же духе.

    На итог оказали влияние сейвы Тибо Куртуа. Доволен его игрой и тем составом, который у меня есть», – цитирует Зидана AS.

    • «Реал» после двух проведенных матчей имеет в активе четыре очка.
    • 30 сентября мадридцы сыграют в четвертом туре с «Вальядолидом».
    • У «Бетиса» шесть баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru