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    Милевский: «Третьего гола в ворота БАТЭ не было, смотрел повтор десять раз. Судьи ошиблись в нашу сторону»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский пообщался с защитником БАТЭ Егором Филипенко после очного матча в 25-м туре чемпионата Белоруссии (4:2). Украинец признал, что в одном из голов судьи ошиблись в пользу действующего чемпиона.

    – Ох и жаришка была! Люблю свой коллектив, несмотря ни на что! – написал Милевский в инстаграме.

    – Что по третьему голу скажешь? – прокомментировал Филипенко.

    – Ега, да не было гола, смотрел десять раз повтор. Тогда, наверное, и четвeртого гола не было бы, но что сделать! Ошиблись в нашу сторону. Это футбол, «Брест» заслужил сегодня по игре, – считает Милевский.

    • БАТЭ лидирует в чемпионате.
    • «Динамо» идет шестым.
    • Оба футболиста выступали в России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Милевского

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