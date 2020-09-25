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  • Глава «Уфы» – о «Зените»: «Едем в логово к раненому зверю. Ранили не мы, а достаться может нам»

Глава «Уфы» – о «Зените»: «Едем в логово к раненому зверю. Ранили не мы, а достаться может нам»

25 сентября 2020, 10:14
14

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Зенитом». Глава башкирского клуба сравнил сине-бело-голубых с раненым зверем.

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», – цитируют Мурзагулова «Известия».

  • Матч «Зенит» – «Уфа» состоится завтра, 26 сентября. Начало игры – 16:30.
  • «Зенит» одержал одну победу в четырех последних матчах.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит
Комментарии (14)
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vladimir-7
1601022974
Добивайте раненого зверя или нанесите ему еще рану, а потом его добьют окончательно.
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Просто-333
1601024438
Заранее сдаётся? Зачем?
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knikos
1601029368
Поправочка , Зенит сейчас не раненый зверь , а разъярённый .
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iwanshinnik
1601034021
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь]]] ---- https://nnna.ru/maxiim
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paracetamol
1601035212
Ну и наваляют вам, автобусам, я рад буду!
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Граф2019
1601044999
волка бояться-в лес не ходить...
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portero
1601050086
Как повернется, раненого можно и добить, если опять игроки Зенита сдохнут в первом тайме...
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Garrincha58
1601050411
зверь то сейчас совсем беззубый
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alp
1601063673
если будем играть забросами на дзюбу то никуя не выграем
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Ганнибал Лектор
1601066513
«Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно» - наглая ложь! Уфа, во-первых, не умеет играть в футбол. Ни с сильными, ни со слабыми. Во-вторых, будет неинтересно. Удачи Зениту!
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