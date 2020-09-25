Глава «Уфы» – о «Зените»: «Едем в логово к раненому зверю. Ранили не мы, а достаться может нам»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Зенитом». Глава башкирского клуба сравнил сине-бело-голубых с раненым зверем.

«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», – цитируют Мурзагулова «Известия».