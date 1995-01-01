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    Глава «Уфы» – о «Зените»: «Едем в логово к раненому зверю. Ранили не мы, а достаться может нам»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Зенитом». Глава башкирского клуба сравнил сине-бело-голубых с раненым зверем.

    «Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжелый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», – цитируют Мурзагулова «Известия».

    • Матч «Зенит» – «Уфа» состоится завтра, 26 сентября. Начало игры – 16:30.
    • «Зенит» одержал одну победу в четырех последних матчах.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4793

      knikos 11 минут назад

      Поправочка , Зенит сейчас не раненый зверь , а разъярённый .

      0
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      Рейтинг: +830

      alll-333 1 час назад

      Заранее сдаётся? Зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13050

      vladimir-7 1 час назад

      Добивайте раненого зверя или нанесите ему еще рану, а потом его
      добьют окончательно.

      1
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      Рейтинг: -1044

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Бомж - зверь только при поддержке судей. Как честное судейство, так бомж - котенок с помойки.

      2
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      Рейтинг: +1242

      Джой > Стыдно за зенит 58 минут назад

      Бомжа с нападения заберите,другой футбол будет

      0
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      Рейтинг: +2582

      mamba9090909 > Стыдно за зенит 6 минут назад

      Котёнок, со временем, вырастает в зверя. Не вам, крысам, чета.

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