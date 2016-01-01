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    Стыковые игры к Евро-2020 перенесут, если в команде будет менее 13 футболистов с отрицательным результатом на COVID

    УЕФА опубликовал список специальных мер в отношении стыковых матчей к чемпионату Европы в условиях пандемии коронавируса.

    Согласно правилам, если в той или иной команде один или несколько человек заразились коронавирусом, эта команда все равно должна будет сыграть матч в запланированные сроки при условии, что в ней не менее 13 игроков (вместе с голкипером) с отрицательными результатами на COVID-19. Если же в команде не наберется нужного количества футболистов, УЕФА разрешит перенести матч.

    В случае заражения коронавирусом арбитра УЕФА в порядке исключения может заменить бригаду рефери на другую, не входящую в список УЕФА или из той же страны, что одна из сборных-участниц матча.

    • Стыковые матчи к Евро-2020 пройдут 8 октября и 12 ноября.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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