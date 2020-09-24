Стыковые игры к Евро-2020 перенесут, если в команде будет менее 13 футболистов с отрицательным результатом на COVID

УЕФА опубликовал список специальных мер в отношении стыковых матчей к чемпионату Европы в условиях пандемии коронавируса.

Согласно правилам, если в той или иной команде один или несколько человек заразились коронавирусом, эта команда все равно должна будет сыграть матч в запланированные сроки при условии, что в ней не менее 13 игроков (вместе с голкипером) с отрицательными результатами на COVID-19. Если же в команде не наберется нужного количества футболистов, УЕФА разрешит перенести матч.

В случае заражения коронавирусом арбитра УЕФА в порядке исключения может заменить бригаду рефери на другую, не входящую в список УЕФА или из той же страны, что одна из сборных-участниц матча.