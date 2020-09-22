Журналист Скира: Мората пошел на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората согласился на небольшое понижение зарплаты ради перехода в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
В туринском клубе форвард будет получать 7,5 миллионов евро в год.
- Мората ранее прибыл в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения медобследования. После этого он подпишет контракт с новым клубом.
- Испанец будет выступать за «Ювентус» на правах аренды. Итальянский клуб арендует форварда на один сезон за 9 миллионов евро с правом выкупа за 45 миллионов.
- Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
- За два сезона испанец провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (103 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.