Журналист Скира: Мората пошел на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората согласился на небольшое понижение зарплаты ради перехода в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

В туринском клубе форвард будет получать 7,5 миллионов евро в год.