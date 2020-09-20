«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион за Видаля

Стало известно, во сколько обойдется «Интеру» трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит за хавбека 1 миллион евро.

В воскресенье чилиец прилетит в Милан для завершения перехода в новую команду.