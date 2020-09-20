«Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион за Видаля

Стало известно, во сколько обойдется «Интеру» трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.
По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит за хавбека 1 миллион евро.
В воскресенье чилиец прилетит в Милан для завершения перехода в новую команду.
- Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
- В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.