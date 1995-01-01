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    «Интер» заплатит «Барселоне» 1 миллион за Видаля

    Стало известно, во сколько обойдется «Интеру» трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит за хавбека 1 миллион евро.

    В воскресенье чилиец прилетит в Милан для завершения перехода в новую команду.

    • Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
    • В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.

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