Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Диогу Жота действительно продолжит карьеру в «Ливерпуле».
«Ливерпуль» получит отличного футболиста и человека. Он идет в правильное место. Наши фанаты его не забудут.
Жота был здесь действительно счастлив, но это нормально, что игроки стремятся к новым вызовам», – сказал Нуну.
- По информации The Times, «Ливерпуль» заплатит за португальца 45 миллионов фунтов.
- Жота выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года
- В его активе 131 матч, 44 забитых гола и 19 ассистов.
Источник: Goal.com