Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Диогу Жота действительно продолжит карьеру в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» получит отличного футболиста и человека. Он идет в правильное место. Наши фанаты его не забудут.

Жота был здесь действительно счастлив, но это нормально, что игроки стремятся к новым вызовам», – сказал Нуну.