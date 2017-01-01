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    Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Жоты в «Ливерпуль»

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что нападающий Диогу Жота действительно продолжит карьеру в «Ливерпуле».

    «Ливерпуль» получит отличного футболиста и человека. Он идет в правильное место. Наши фанаты его не забудут.

    Жота был здесь действительно счастлив, но это нормально, что игроки стремятся к новым вызовам», – сказал Нуну.

    • По информации The Times, «Ливерпуль» заплатит за португальца 45 миллионов фунтов.
    • Жота выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2017 года
    • В его активе 131 матч, 44 забитых гола и 19 ассистов.

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    Источник: Goal.com

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