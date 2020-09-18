Юран готов вернуться в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил свое возвращение в подмосковный клуб.
«Мог бы я вернуться в «Химки»? В целом, почему нет. Постоянно обижаться – детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы «Химки» поднялись в таблице. Все возможно», – сказал Юран.
- 51-летний специалист возглавлял «Химки» с января по август 2020 года.
- Вместе с Юраном команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Сейчас «Химки» находятся в зоне вылета Премьер-лиги.
Источник: «Матч ТВ»