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    Юран готов вернуться в «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил свое возвращение в подмосковный клуб.

    «Мог бы я вернуться в «Химки»? В целом, почему нет. Постоянно обижаться – детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы «Химки» поднялись в таблице. Все возможно», – сказал Юран.

    • 51-летний специалист возглавлял «Химки» с января по август 2020 года.
    • Вместе с Юраном команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
    • Сейчас «Химки» находятся в зоне вылета Премьер-лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5179

      Alekxei Z. 25 минут назад

      У этого персонажа с моралью беда, за бабло на всё готов.

      0
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      Рейтинг: +11027

      KLIM777 32 минуты назад

      Бабки заканчиваются)

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