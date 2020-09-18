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Юран готов вернуться в «Химки»

18 сентября 2020, 14:44
14

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил свое возвращение в подмосковный клуб.

«Мог бы я вернуться в «Химки»? В целом, почему нет. Постоянно обижаться – детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы «Химки» поднялись в таблице. Все возможно», – сказал Юран.

  • 51-летний специалист возглавлял «Химки» с января по август 2020 года.
  • Вместе с Юраном команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Сейчас «Химки» находятся в зоне вылета Премьер-лиги.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (14)
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kitsuchi
1600432824
Напоминает Жардима, которого постоянно выгоняют из Монако, но он все время возвращается
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alex1951
1600434556
Юран - это ,,человек - интрига,,....... Где бы Юран не приземлялся - это всегда веселуха...... Даже в Эстонии,хотя казалось ,что ему там надо ,среди местных ,,тормозов,,....... Но Юранчик такой товарищ ,если давным-давно ,он работал на имя ,то теперь имя работает на него....потому он и есть ин-три-ган! Ps. А вааще бухнуть с ним было приятственно.....болтунишка)))
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vladimir-7
1600435680
Январь, февраль-команда Химки в отпуске и не играла, половина марта, апрель и май- отпуск из-за пандемии, июнь, июль и август- 6 игр, 2 победы и 4 ничьи- вот и все достижения С.Юрана в Химках. -
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моэм
1600439104
Но не готовы чиновники клуба … ведь для них это публичное признание собственной неправоты … такое в России невозможно … у нас если ты чиновник - значит непогрешим … типа святой … поэтому предложение Юрана - полная бредятина...или забыл в какой стране он живёт ?
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subbotaspartak
1600442231
Недохимичил?
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zigbert
1600443442
После всех скандалов его и близко к Химкам не допустят.
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RJM555
1600443897
ни морали ни гордости у человека
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Серёга Краснодарский
1600449308
Его выперли в шею а он просится. Так он что из сявок что ли.? Кто знает?
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general.lizyukov
1600456399
Серёга, поломайся, набей цену ;) покажи, что это они неправы, а ты просто ангел )))
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Hektor 84
1600696587
Юран возомнил из себя великого тренера. Кому нужен этот бухой трепач?
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