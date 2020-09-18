Юран готов вернуться в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил свое возвращение в подмосковный клуб.

«Мог бы я вернуться в «Химки»? В целом, почему нет. Постоянно обижаться – детский сад. Будут предложения – будем разговаривать. Хотелось бы, чтобы «Химки» поднялись в таблице. Все возможно», – сказал Юран.