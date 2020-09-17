Министр спорта МО: «Ведум переговоры с новым инвестором для «Химок». В перспективе хотим сделать клуб частным»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что у «Химок» в ближайшее время может появиться частный инвестор.
«Переговоры с инвестором ведутся, но называть его я бы не хотел. Думаю, ясность может наступить в понедельник-вторник.
Речи о том, что «Химки» станут частным клубом пока не идет. Но в перспективе мы хотим, чтобы клуб был частным», – рассказал Терюшков.
Между тем телеграм-канал «Ложа прессы» пишет, что инвестором клуба зять премьер-министра России Александр Удодов.
- Ранее Терюшков выразил недовольство результатами «Химок» в РПЛ. В в ближайшие дни должно быть принято решение о назначении нового главного тренера.
- «Химки» находятся в зоне вылета.
Источник: «Спорт-Экспресс»