Минспорт Московской области: «Во вторник решим, продолжит ли Гунько работу в «Химках»

Роман Терюшков, министр спорта Московской области, выразил недовольство результатами «Химок» в РПЛ. На следующей неделе главный тренер Дмитрий Гунько может быть уволен.

«Информация о том, что мы приняли решение об увольнении тренера и смене руководства — вброс и неправда. Во вторник у нас будет собрание, на котором мы выслушаем тренерский штаб. Нас крайне не устраивают результаты команды. После собрания мы примем решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о его прекращении. На данный момент решения нет», – сказал Терюшков Sport24.