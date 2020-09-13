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    Минспорт Московской области: «Во вторник решим, продолжит ли Гунько работу в «Химках»

    Роман Терюшков, министр спорта Московской области, выразил недовольство результатами «Химок» в РПЛ. На следующей неделе главный тренер Дмитрий Гунько может быть уволен.

    «Информация о том, что мы приняли решение об увольнении тренера и смене руководства — вброс и неправда. Во вторник у нас будет собрание, на котором мы выслушаем тренерский штаб. Нас крайне не устраивают результаты команды. После собрания мы примем решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о его прекращении. На данный момент решения нет», – сказал Терюшков Sport24.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Краснодар» (18 сентября).
    • Гунько работает в команде с лета.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2358

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Интересно было бы узнать мнение Юрана по этому поводу. Без купюр

      0
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      Рейтинг: +2484

      absent32 1 час назад

      думали, что получится проект в РПЛ под неофициальным названием Спартак-2, но тут подняли шумиху и пришлось свернуть это дело. Но так как снимать Гунько после его подписания было бы подозрительно, ему дали поработать. ахах))) Юран с удовольствием смотрит на данное позорище))))))))

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      Рейтинг: +240

      kosmonaft 1 час назад

      в рпл вышли в финал кубка попали и решили тренера поменять идиоты

      1
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      Рейтинг: +1174

      spam2009 1 час назад

      клоуны

      0
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      Рейтинг: +4697

      порт 1 час назад

      Возвратят туда, где взяли. А где взяли?

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      Рейтинг: +16619

      bset 2 часа назад

      Хотели спектакль, а получили цирк. Понятно, что Гунько - это разменная монета для того, чтобы снова рухнуть в РПЛ. Московской области неинтересен клуб в РПЛ, поэтому и убрали Юрана, который вывел Химки в РПЛ. С другой стороны, непонятно, причем тут профессиональный клуб и регион России - как минимум в РПЛ должны играть клубы с частными деньгами, а не с государственными. Частные компании хотят отбить свои деньги, а бюджет можно бесконечно вливать и не ждать ничего взамен.

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      Рейтинг: +5091

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну его назначение сплошное недоразумение.
      Подмосковье - регион не бедный , но выставил себя в этом вопросе хер пойми как. Школьного тренер в команду РПЛ, нонсенс.

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