В здании офиса «Сельты» произошeл пожар

«Сельта» опубликовала заявление о сегодняшнем инциденте в клубном офисе в Виго.

В здании, где располагается штаб-квартира галисийской команды, произошел пожар.

«Сельта» хочет выразить искреннюю благодарность пожарным и полиции, местной администрации, жителям, всем организациям и людям, которые проявили интерес и предложили помощь во время и после пожара, произошедшего сегодня днем ​​в здании клубного офиса.

Весь персонал, находившийся в здании, был немедленно эвакуирован в соответствии со всеми протоколами безопасности. Причина возгорания пока неизвестна. Пожар был потушен городскими службами в считанными минуты», – говорится в заявлении.

Video footage appearing to show Celta Vigo's HQ on fire this evening. https://t.co/NO80QUQvv1