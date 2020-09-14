В здании офиса «Сельты» произошeл пожар

«Сельта» опубликовала заявление о сегодняшнем инциденте в клубном офисе в Виго.
В здании, где располагается штаб-квартира галисийской команды, произошел пожар.
«Сельта» хочет выразить искреннюю благодарность пожарным и полиции, местной администрации, жителям, всем организациям и людям, которые проявили интерес и предложили помощь во время и после пожара, произошедшего сегодня днем в здании клубного офиса.
Весь персонал, находившийся в здании, был немедленно эвакуирован в соответствии со всеми протоколами безопасности. Причина возгорания пока неизвестна. Пожар был потушен городскими службами в считанными минуты», – говорится в заявлении.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Сельты»