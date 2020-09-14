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    В здании офиса «Сельты» произошeл пожар

    «Сельта» опубликовала заявление о сегодняшнем инциденте в клубном офисе в Виго.

    В здании, где располагается штаб-квартира галисийской команды, произошел пожар.

    «Сельта» хочет выразить искреннюю благодарность пожарным и полиции, местной администрации, жителям, всем организациям и людям, которые проявили интерес и предложили помощь во время и после пожара, произошедшего сегодня днем ​​в здании клубного офиса.

    Весь персонал, находившийся в здании, был немедленно эвакуирован в соответствии со всеми протоколами безопасности. Причина возгорания пока неизвестна. Пожар был потушен городскими службами в считанными минуты», – говорится в заявлении.

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    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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    Сегодня, 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      Armani nn 1 час назад

      Наверно горела задница директора по финансам, после отчётов, по затратам на Смолова

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