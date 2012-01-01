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    Дмитрий Комбаров: «Переживал, что не вызвали на ЧМ-2018. С тех пор с Черчесовым не разговаривал»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров не скрывает, что расстроился невызову в сборную России на чемпионат мира-2018. Тогда игрок выступал за «Спартак».

    «Нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить. Я с ним с тех самых пор ни разу не разговаривал. У меня были не лучшие показатели тестов? Такой версии не слышал. Действительно, было бы интересно узнать истинную причину, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно.

    Когда учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить, — выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан. Конечно, переживал, что не вызвали», – сказал Комбаров RT.

    • На том турнире россияне дошли до четвертьфинала.
    • Комбаров в текущем сезоне ФНЛ провел пять матчей.
    • Игрок брал РПЛ со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11379

      Garrincha58 52 минуты назад

      да тебя там и не хватало так бы на халяву ЗМС получил

      0
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      Рейтинг: +3902

      Давид59 1 час назад

      Слева на ЧМ был Кудряшов и Рауш? Проблемная позиция. Они не шибко сильнее Комбарова

      0
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      Рейтинг: +2359

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Какие нафиг вопросы? Жирков в 50 будет играть лучше, чем ты в золотые годы. Ни пас отдать, ни обыграть, ни навесить. А уж какое из тебя посмешище сделал Дрис Мертенс на ЧМ - не скоро забудется.

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      Рейтинг: +3994

      Томик 1 час назад

      Взяли зато второго брата для комплекта, а на левом фланге дыры затыкали то одним Федей, то (вообще смех) другим.

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