Дмитрий Комбаров: «Переживал, что не вызвали на ЧМ-2018. С тех пор с Черчесовым не разговаривал»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров не скрывает, что расстроился невызову в сборную России на чемпионат мира-2018. Тогда игрок выступал за «Спартак».

«Нужно, наверное, у Станислава Черчесова спросить. Я с ним с тех самых пор ни разу не разговаривал. У меня были не лучшие показатели тестов? Такой версии не слышал. Действительно, было бы интересно узнать истинную причину, но никакой явной несправедливости в том, что меня не вызвали, не нахожу. Обсуждать выбор тренера в футболе бессмысленно.

Когда учился на тренерскую категорию «А», это было первым, что пришлось усвоить, — выбор наставника не обсуждается. И объяснять тренер в таких случаях никому ничего не обязан. Конечно, переживал, что не вызвали», – сказал Комбаров RT.