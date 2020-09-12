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  • Metaratings: отрицательный баланс «Спартака» по финансовому фэйр-плей – 15 миллионов

Metaratings: отрицательный баланс «Спартака» по финансовому фэйр-плей – 15 миллионов

12 сентября 2020, 23:41
14

«Спартак» с текущим бюджетом не укладывается в рамки финансового фэйр-плей. Как информирует Metaratings, дефицит москвичей составляет 15 миллионов евро.

Такая сумма осталась после предыдущего генерального директора Томаса Цорна, при котором клуб потратил 49 миллионов евро. Санкции за отрицательный баланс в этом сезоне «Спартаку» не грозят, так как команда не выступает в еврокубках.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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paracetamol
1599950809
Во скоко разворовали! Мало своих воров, так еще и немца-воришку притащили.
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oyabun
1599972399
В данном контексте понятно почему нет трансферов. И продажа того же Кутепова, например, никак не залатает дыру такого размера.Теоретически, конечно можно еще продать тех на кого есть спрос - Жиго и Понсе и выйти в ноль по долгам, но для чего команда с таким составом? Для цепляния за места от 7 до 10 ? Есть различные схемы обхода правил ФФП и хочется надеяться, что и в Спартаке есть нужные спецы, способные выправить ситуацию.
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Garrincha58
1599973612
копейки, МанСити бы даже не оштрафовали
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VVadic
1599980183
Главное оказываться вне еврокубков. И всё тип топ - главный посыл новости)))
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paracetamol
1599988901
Ворьё, одно ворьё в свинарнике. Всех поросят продали на мясокомбинат, а играть некому!
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portero
1599990634
До конца сезона поправят...
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