Metaratings: отрицательный баланс «Спартака» по финансовому фэйр-плей – 15 миллионов

«Спартак» с текущим бюджетом не укладывается в рамки финансового фэйр-плей. Как информирует Metaratings, дефицит москвичей составляет 15 миллионов евро.
Такая сумма осталась после предыдущего генерального директора Томаса Цорна, при котором клуб потратил 49 миллионов евро. Санкции за отрицательный баланс в этом сезоне «Спартаку» не грозят, так как команда не выступает в еврокубках.
- «Спартак» для улучшения финансовой ситуации может продать защитника Илью Кутепова.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- С июля генеральным директором клуба работает Шамиль Газизов.
Источник: Metaratings