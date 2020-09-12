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    Metaratings: отрицательный баланс «Спартака» по финансовому фэйр-плей – 15 миллионов

    «Спартак» с текущим бюджетом не укладывается в рамки финансового фэйр-плей. Как информирует Metaratings, дефицит москвичей составляет 15 миллионов евро.

    Такая сумма осталась после предыдущего генерального директора Томаса Цорна, при котором клуб потратил 49 миллионов евро. Санкции за отрицательный баланс в этом сезоне «Спартаку» не грозят, так как команда не выступает в еврокубках.

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    Источник: Metaratings

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    12.09.2020 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8006

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Херовенькое наследство оставил (((

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