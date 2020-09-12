Metaratings: отрицательный баланс «Спартака» по финансовому фэйр-плей – 15 миллионов

«Спартак» с текущим бюджетом не укладывается в рамки финансового фэйр-плей. Как информирует Metaratings, дефицит москвичей составляет 15 миллионов евро.

Такая сумма осталась после предыдущего генерального директора Томаса Цорна, при котором клуб потратил 49 миллионов евро. Санкции за отрицательный баланс в этом сезоне «Спартаку» не грозят, так как команда не выступает в еврокубках.