«Спартак» может продать Кутепова за 2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей

«Спартак» готов продать защитника Илью Кутепова.

Москвичи могут расстаться с игроком за 2-2,5 миллиона евро, хотя официально запрашивают 5 миллионов. У клуба есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Также рассматривается вариант с арендой футболиста.

Интерес к Кутепову проявляет «Антальяспор» и два клуба из России.