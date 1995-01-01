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    «Спартак» может продать Кутепова за 2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей

    «Спартак» готов продать защитника Илью Кутепова.

    Москвичи могут расстаться с игроком за 2-2,5 миллиона евро, хотя официально запрашивают 5 миллионов. У клуба есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Также рассматривается вариант с арендой футболиста.

    Интерес к Кутепову проявляет «Антальяспор» и два клуба из России.

    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +24561

      oyabun 1 час назад

      Интересно, откуда проблемы с ФФП? Никого ж не купили, кроме Урунова за 2 млн. И почему тогда нет проблем у ЦСКА с финансовым фэйр-плей, которые уже накупили 4-х игроков на 30 млн.евро? Такое ощущение, что нас просто дурят, прикрывая свою жмотистость.

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      Рейтинг: +8226

      alarm > oyabun 36 минут назад

      просто свиней нигде не любят)
      вторая версия (наиболее популярная) - это заговор против спартака.

      0
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      Рейтинг: +984

      ФК Пупсик > oyabun 21 минуту назад

      У спартака на этот год 19 млрд бюджет, надо экономить.

      https://bombardir.ru/news/609001-Mutko-protiv-byudzhet-Spartaka-na-novyy-sezon-po-sravneniyu-s-predyduschim-vyros-na-8-milliardov-rubley

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      Рейтинг: +984

      ФК Пупсик 1 час назад

      Неужели за свинью кто заплатит? Жаль ту команду.

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      Рейтинг: +8226

      alarm 1 час назад

      все бегут из спартака! позор!

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      Рейтинг: +4518

      nik55 1 час назад

      давно пора от него избавиться

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