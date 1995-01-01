«Спартак» может продать Кутепова за 2,5 миллиона из-за проблем с финансовым фэйр-плей

Интересно, откуда проблемы с ФФП? Никого ж не купили, кроме Урунова за 2 млн. И почему тогда нет проблем у ЦСКА с финансовым фэйр-плей, которые уже накупили 4-х игроков на 30 млн.евро? Такое ощущение, что нас просто дурят, прикрывая свою жмотистость.
«Спартак» готов продать защитника Илью Кутепова.
Москвичи могут расстаться с игроком за 2-2,5 миллиона евро, хотя официально запрашивают 5 миллионов. У клуба есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Также рассматривается вариант с арендой футболиста.
Интерес к Кутепову проявляет «Антальяспор» и два клуба из России.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.