Главные новости дня. В «Роторе» – коронавирус; «Локомотив» заинтересован в Манджукиче и Кузяеве

РПЛ. «Сочи» благодаря Нобоа победил «Ахмат» и возглавил таблицу.

Официально: Джано покинул «Ротор».

«РБ-Спорт»: «Локомотив» готов платить Кузяеву 2 миллиона в год.

Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки.

«РБ-Спорт»: Миранчук получит 2 миллиона за трансфер в «Аталанту».

«Чемпионат»: «Локомотив» возобновил интерес к Манджукичу.

АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче-открытии.

«Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь».

У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» под вопросом.

«Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября.