Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    «РБ-Спорт»: Миранчук получит 2 миллиона за трансфер в «Аталанту»

    Полузащитник Алексей Миранчук заработал 2 миллиона евро на своем переходе из «Локомотива» в «Аталанту».

    По информации «РБ-Спорт», таким образом футболисту компенсировали потери в зарплате. В Италии он будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год, а в России его зарплата составляла 2,2 миллиона.

    Еще 2 миллиона евро получит агентская группа, сопровождавшая трансфер 24-летнего хавбека в «Аталанту».

    «Локомотив» из общей суммы сделки (14,5 млн) получит около 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1001

      ФК Пупсик 1 час назад

      Не густо в Италии платят, видно у них страна совсем нищая!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1747

      AZ > ФК Пупсик 1 час назад

      Это у нас страна нищая... Только гастарбайтерам миллионы платим, а сами живем в дерьме...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79052
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru