«РБ-Спорт»: Миранчук получит 2 миллиона за трансфер в «Аталанту»

Полузащитник Алексей Миранчук заработал 2 миллиона евро на своем переходе из «Локомотива» в «Аталанту».

По информации «РБ-Спорт», таким образом футболисту компенсировали потери в зарплате. В Италии он будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год, а в России его зарплата составляла 2,2 миллиона.

Еще 2 миллиона евро получит агентская группа, сопровождавшая трансфер 24-летнего хавбека в «Аталанту».

«Локомотив» из общей суммы сделки (14,5 млн) получит около 10 миллионов евро.