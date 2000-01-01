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    «Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября

    «Валенсия» не заинтересована в продолжении сотрудничества с российским полузащитником Денисом Черышевым. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cadena CER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.

    Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон.

    • Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», сообщал Superdeporte.
    • По этой информации, «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.
    • Черышев всю карьеру проводит в Испании.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии22
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      Рейтинг: +12754

      vladimir-7 3 минуты назад

      Черышев молодец, реально оценил свои возможности и отказал Краснодару.

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      Рейтинг: +532

      kupryaev 13 минут назад

      В нашей "суперсборной" это один из немногих,кто добился всего сам и действительно на том уровне ,который можно оценивать ,а не по псевдокачествам большей части остальных сборников ...да хрустальный ,но это не его вина -хотя чего уж говорить ,если у нас теперь деревянность цениться больше ....зато упорные))так же как у футболистов на поле ,так и в медиа поле у комментаторов в голове-рыбак рыбака как говорится...

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      Рейтинг: +10973

      KLIM777 32 минуты назад

      Есть ведь у нас в России клуб Кристалл. Вот туда Черышева, Кузяева, Дзагоева

      0
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      Рейтинг: +8370

      BRO_football 52 минуты назад

      Черчесов, присмотрись. Тебе же неважно есть клуб у футболиста или нет

      0
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      Рейтинг: +1849

      Кузьмич на трибуне 56 минут назад

      Не такой уж он сильно нужный в нашем ЧР. ОН себя не ставит на один уровень с ЧР. И папик там не последнее слово имеет. по разговором и Дениса и его папика, Денис весьма серьёзный игрок, что бы ехать играть в Россию.

      2
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      Рейтинг: +10614

      derrik2000 > Кузьмич на трибуне 52 минуты назад

      Да, скорее всего, просто у них весь бизнес в Испании!
      Вот потому и оба - и папа, и сын - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОТЯТ покидать её.
      А в другие сильнейшие чемпионаты Европы Черышева никто никогда не пригласит.

      2
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      Рейтинг: +1849

      Кузьмич на трибуне > derrik2000 48 минут назад

      Честно говоря, их высокомерие уже задрало. Чи ни звезда. Ну не хотят в России играть, и Черчесову нужно на это обратить внимание. Забыть про Дениса и не вспоминать. И по меньше нашим инсайдерам дёргать эту ниточку. Как с Глушаковым, никто не пишет, нигде не играет, никому не нужен

      2
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      Рейтинг: +10614

      derrik2000 1 час назад

      "Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон."

      Ну, прямо как Рассказов и Гулиев в Спартаке! ))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: -341

      Синитсосит 1 час назад

      зинид давайте, вам же нравятся покупать хромых профи

      -1
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      Рейтинг: +24

      RUBINTATAR 1 час назад

      Такого дерьма и без него в РПЛ хватает.

      -1
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      Рейтинг: +24

      RUBINTATAR 1 час назад

      Вот пусть и остается в Испании где нибудь в 3 лиге.Одни понты,матч один проведет нормально,затем 10 не играет.На х... он нужен в Росии,тем более в сборной,если в сраной Валенсии закрепиться не может.

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      Рейтинг: +2145

      Genz 1 час назад

      Там не так просто.
      Дима хочет получить компенсацию за разрыв контракта и потом уйти в другой клуб,а Валенсия пытается избежать неустойки.

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