«Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября

«Валенсия» не заинтересована в продолжении сотрудничества с российским полузащитником Денисом Черышевым. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cadena CER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.
Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон.
- Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», сообщал Superdeporte.
- По этой информации, «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.
- Черышев всю карьеру проводит в Испании.
Источник: «Чемпионат»