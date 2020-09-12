Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября

«Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября

12 сентября 2020, 19:15
17

«Валенсия» не заинтересована в продолжении сотрудничества с российским полузащитником Денисом Черышевым. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cadena CER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.

Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон.

  • Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», сообщал Superdeporte.
  • По этой информации, «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.
  • Черышев всю карьеру проводит в Испании.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1599928294
Да кому нужен хрусталь
Ответить
morgan59
1599928325
А чего он выпендривается , пока Краснодар зовёт нужно переходить, потом в Бешикташ даже не возьмут
Ответить
RUBINTATAR
1599932197
Вот пусть и остается в Испании где нибудь в 3 лиге.Одни понты,матч один проведет нормально,затем 10 не играет.На х... он нужен в Росии,тем более в сборной,если в сраной Валенсии закрепиться не может.
Ответить
RUBINTATAR
1599932442
Такого дерьма и без него в РПЛ хватает.
Ответить
Синитсосит
1599932704
зинид давайте, вам же нравятся покупать хромых профи
Ответить
derrik2000
1599933951
"Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон." Ну, прямо как Рассказов и Гулиев в Спартаке! ))))))))))))))))))))
Ответить
Кузьмич на трибуне
1599934202
Не такой уж он сильно нужный в нашем ЧР. ОН себя не ставит на один уровень с ЧР. И папик там не последнее слово имеет. по разговором и Дениса и его папика, Денис весьма серьёзный игрок, что бы ехать играть в Россию.
Ответить
BRO_football
1599934430
Черчесов, присмотрись. Тебе же неважно есть клуб у футболиста или нет
Ответить
kupryaev
1599936774
В нашей "суперсборной" это один из немногих,кто добился всего сам и действительно на том уровне ,который можно оценивать ,а не по псевдокачествам большей части остальных сборников ...да хрустальный ,но это не его вина -хотя чего уж говорить ,если у нас теперь деревянность цениться больше ....зато упорные))так же как у футболистов на поле ,так и в медиа поле у комментаторов в голове-рыбак рыбака как говорится...
Ответить
vladimir-7
1599937367
Черышев молодец, реально оценил свои возможности и отказал Краснодару.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+