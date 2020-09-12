«Валенсия» попросила агента Черышева найти ему новый клуб до 5 октября

«Валенсия» не заинтересована в продолжении сотрудничества с российским полузащитником Денисом Черышевым. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cadena CER, агенту игрока поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб.

Сам Черышев не хочет покидать валенсийцев. Его отец заверил, что футболист останется в клубе и на новый сезон.