Дмитрий Черышев: «Оставьте в покое испанскую прессу. Денис остается в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его сын не будет покидать испанский клуб.

«Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо», – сказал Черышев-старший.