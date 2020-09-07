Дмитрий Черышев: «Оставьте в покое испанскую прессу. Денис остается в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его сын не будет покидать испанский клуб.
«Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо», – сказал Черышев-старший.
- Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», сообщал Superdeporte.
- По этой информации, «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.
Источник: «Р-Спорт»