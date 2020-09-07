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    Дмитрий Черышев: «Оставьте в покое испанскую прессу. Денис остается в «Валенсии»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, заявил, что его сын не будет покидать испанский клуб.

    «Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо», – сказал Черышев-старший.

    • Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», сообщал Superdeporte.
    • По этой информации, «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12677

      vladimir-7 57 минут назад

      Дмитрий, ты эти слова передай не россиянам, а испанской прессе.

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