Superdeporte: Черышев отказал «Краснодару»

И правильно сделал!!!!!!!!
Если он на их полях постоянно травмируется,то на наших огородах, он будет получать травмы еще на предматчевой разминке.
Вингер «Валенсии» Денис Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», утверждает Superdeporte.
По информации источника, 29-летний футболист хочет остаться в испанской команде.
При этом «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.
Новый главный тренер команды Хави Грасия рассчитывает на Черышева, который в прошлом сезоне забил три гола и сделал два ассиста в 31 матче.
Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 163 тысячи человек.