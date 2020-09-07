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Superdeporte: Черышев отказал «Краснодару»

7 сентября 2020, 10:16
12

Вингер «Валенсии» Денис Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», утверждает Superdeporte.

По информации источника, 29-летний футболист хочет остаться в испанской команде.

При этом «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.

Новый главный тренер команды Хави Грасия рассчитывает на Черышева, который в прошлом сезоне забил три гола и сделал два ассиста в 31 матче.

Источник: Superdeporte

Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 163 тысячи человек.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Краснодар Черышев Денис
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1599466162
Да кому он нужен хрустальный, один матч сыграет полгода лечиться и в 29 лет, как мямля себя ведет, теперь не он выбирает клуб, а будет ждать кто предложит и отказ Краснодару тотальная ошибка, а теперь дорога только в Депортиво в 3й дивизион
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PAREVG.
1599467399
И правильно сделал!!!!!!!! Если он на их полях постоянно травмируется,то на наших огородах, он будет получать травмы еще на предматчевой разминке.
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порт
1599470172
Эх зараза, отказала ты три раза.
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vladimir-7
1599470644
А нам всё равно, отказал и отказал, ну и хрен с ним.
Ответить
Krasnodar 123
1599471977
На кой хрен, его вообще приглашали? Краснодар и так "клуб кому за тридцать." И он на травмах 80% карьеры.
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portero
1599477340
Хрустальный он, у нас и так все в команде пл больничкам постоянно. Пусть в Испании доигрывает...
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Валерий2705
1599478973
Черышев хрусталь, на кой Краснодару ещё один Кабелла? Он в Испании постоянно ломается, а тут и играют жестче и поля хуже.
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Рубинище
1599481072
Это хорошо, в Краснодаре лазарет решили снова заполнить?
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sochi-2013
1599484582
Краснодар думал получить второго Марата Измайлова, но Денис и классом пониже, и комфорт ценит сильнее. Не нужен он Краснодару.
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zigbert
1599580147
Для Краснодара это не велика беда.
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