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    Superdeporte: Черышев отказал «Краснодару»

    Вингер «Валенсии» Денис Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», утверждает Superdeporte.

    По информации источника, 29-летний футболист хочет остаться в испанской команде.

    При этом «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.

    Новый главный тренер команды Хави Грасия рассчитывает на Черышева, который в прошлом сезоне забил три гола и сделал два ассиста в 31 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 163 тысячи человек.

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1459

      PAREVG. 16 минут назад

      И правильно сделал!!!!!!!!
      Если он на их полях постоянно травмируется,то на наших огородах, он будет получать травмы еще на предматчевой разминке.

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      Рейтинг: +9648

      Skull_Boy 37 минут назад

      Да кому он нужен хрустальный, один матч сыграет полгода лечиться и в 29 лет, как мямля себя ведет, теперь не он выбирает клуб, а будет ждать кто предложит и отказ Краснодару тотальная ошибка, а теперь дорога только в Депортиво в 3й дивизион

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      Рейтинг: +2133

      Genz 1 час назад

      У него девушка в Валенсии с по стижной работой
      Терять любовь нет желания

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