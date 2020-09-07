Superdeporte: Черышев отказал «Краснодару»

Вингер «Валенсии» Денис Черышев отклонил финансово выгодное предложение от «Краснодара», утверждает Superdeporte.

По информации источника, 29-летний футболист хочет остаться в испанской команде.

При этом «Валенсия» намерена продать россиянина, чтобы уменьшить зарплатный фонд.

Новый главный тренер команды Хави Грасия рассчитывает на Черышева, который в прошлом сезоне забил три гола и сделал два ассиста в 31 матче.