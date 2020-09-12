Помазун, Бикфалви и Панюков – в старте «Урала» на матч с «Химками»; у гостей с первых минут выйдут Ломовицкий, Куат и Дядюн

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на очный матч седьмого тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» – 15-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ