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    Ди Марцио: «Торино» отказал «Тоттенхэму» в аренде Белотти с правом выкупа

    «Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Торино» Андреа Белотти.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб хотел взять в аренду форварда с опцией последующего выкупа. Суммарно на сделку англичане могли потратить 50 миллионов евро.

    Туринцы на поступившее предложение ответили отказом – они готовы рассматривать только варианты с продажей 26-летнего футболиста.

    • В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» 44 матча, забил 22 гола и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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