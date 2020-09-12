Ди Марцио: «Торино» отказал «Тоттенхэму» в аренде Белотти с правом выкупа

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Торино» Андреа Белотти.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб хотел взять в аренду форварда с опцией последующего выкупа. Суммарно на сделку англичане могли потратить 50 миллионов евро.
Туринцы на поступившее предложение ответили отказом – они готовы рассматривать только варианты с продажей 26-летнего футболиста.
- В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» 44 матча, забил 22 гола и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио