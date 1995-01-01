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    Черчесов – о Дзюбе на ЧМ-2022: «Нам бы хотелось. Артем вообще мальчик по сравнению с Жирковым»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности участия нападающего Артема Дзюбы в следующем чемпионате мира.

    – Вы завершили карьеру под 40 лет. Дзюбе сейчас 32 года, телосложение у него крупное. Учитывая его стиль и энергозатратную позицию, по вашему опыту, сколько Артем сможет оставаться на таком уровне? После его ухода не придется менять систему игры в атаке?

    – Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.

    – До Катара-2022 Артем доживет?

    – Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6418

      FanatSerj 3 минуты назад

      Да он уже и так весь поседел с этой сборной))
      Посмотрите на его фото до ЧМ 2018 и сейчас, как будто не два года прошло, а 8 лет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8194

      alarm 19 минут назад

      нам бы ещё пробиться на этот ЧМ. с хряками в сборной ловить нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      PFC CSKA MOSCOW 20 минут назад

      Если он будет тренером в 22м году, он и в 22м жиркова в состав протащит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4830

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Нам бы хотелось... Ни Жиркова , ни Дзюбы и тем более Черчесова на ЧМ 2022-НЕ ДОЛЖНО быть !

      1
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      Рейтинг: +9680

      Skull_Boy 45 минут назад

      Если это бревно будет на ЧМ 22 года, а не Соболев, да еще в старте, то засмеют только так

      2
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      Рейтинг: +8194

      alarm > Skull_Boy 34 минуты назад

      дзюба на 2 месте в истории по голам за сборную, соболев - ноль. так что именно он является обосцаным бревном)

      -1
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      Рейтинг: +956

      ФК Пупсик > Skull_Boy 24 минуты назад

      Вероятность что соболев превзойдет дзюбу ничтожна!

      -1
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