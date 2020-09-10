Черчесов – о Дзюбе на ЧМ-2022: «Нам бы хотелось. Артем вообще мальчик по сравнению с Жирковым»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности участия нападающего Артема Дзюбы в следующем чемпионате мира.

– Вы завершили карьеру под 40 лет. Дзюбе сейчас 32 года, телосложение у него крупное. Учитывая его стиль и энергозатратную позицию, по вашему опыту, сколько Артем сможет оставаться на таком уровне? После его ухода не придется менять систему игры в атаке?

– Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.

– До Катара-2022 Артем доживет?

– Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик.

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