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  • Черчесов – о Дзюбе на ЧМ-2022: «Нам бы хотелось. Артем вообще мальчик по сравнению с Жирковым»

Черчесов – о Дзюбе на ЧМ-2022: «Нам бы хотелось. Артем вообще мальчик по сравнению с Жирковым»

10 сентября 2020, 12:44
26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности участия нападающего Артема Дзюбы в следующем чемпионате мира.

– Вы завершили карьеру под 40 лет. Дзюбе сейчас 32 года, телосложение у него крупное. Учитывая его стиль и энергозатратную позицию, по вашему опыту, сколько Артем сможет оставаться на таком уровне? После его ухода не придется менять систему игры в атаке?

– Мы не думаем про его уход, а живем от сбора к сбору. Прошедший был для него энергозатратен, потому что партнеры менялись. На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал и занимался своей непосредственной работой. Многое зависит и от системы соперников.

– До Катара-2022 Артем доживет?

– Нам бы этого очень хотелось, но футбольные часы для каждого тикают по-своему. Если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то Артем вообще мальчик.

Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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Skull_Boy
1599732589
Если это бревно будет на ЧМ 22 года, а не Соболев, да еще в старте, то засмеют только так
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САДЫЧОК
1599733966
Нам бы хотелось... Ни Жиркова , ни Дзюбы и тем более Черчесова на ЧМ 2022-НЕ ДОЛЖНО быть !
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vladimir-7
1599736113
Дзюбу сравнивать с Жирковым по уму, то Артем ещё грудной олигофрен.
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DOCTOR PENALTY
1599736733
Космос, не надо бросать такую пошлую тень на Жиркова, у Юры нормальная ориентация. А вот мальчик Дзюба - это по сравнению с Азмункой, они этого и не скрывают, даже "Голубую луну" поют. *****!
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Синитсосит
1599736855
жирков и через 20 лет будет играть, пока усатый не устанет на него угарать, рабы питорского зинида
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NewLife
1599739446
....."На следующем сборе сделаем, чтобы он меньше бегал..." Чтобы сохранить ценнейшего змс, надо заставить его прекратить заниматься мужеложством и выдать ему гольф-карт для использования на тренировках.
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BRO_football
1599739706
Дзюба это теперь бренд и поэтому его до самой старости будут держать и в сборной, и в Зените. А на молодёжь плевать. Пусть ждут, когда Дзюба состарится.
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maygli
1599743619
"... Артем вообще мальчик." Ну тогда на бровку его поставить, мячики подавать.
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semm
1599745725
Ну Жиркова с Дзюбой нельзя сравнивать они совсем разные и по телосложению и по назначению в игре. Юрий был "живчик" в своё время успевал и в атаке и успевал оборонятся все 90 минут. Дзюба только в атаке на верхнем ярусе и 60 минуте он уже никакой. Его удачно использовать можно только когда он свеж, что и делают. А вообще то футболистов судят по игре не взирая на прошлые заслуги!
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vladimir-7
1599745870
В сборной по футболу нашли друг друга два ПЕРНАТЫХ, один ПАВЛИНОМ ходит по бровке, размахивая руками, а другой ПЕТУХОМ расхаживает по полю и что-то постоянно бубнит и бубнит себе под нос.
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