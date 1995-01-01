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    Черчесов: «Невозможно требовать от футболиста быть Головиным, если он Миранчук»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, в чем сила национальной команды.

    – Согласны с тем, что сборная России как единое целое выше, чем сумма умений ее футболистов?

    – Это вы можете сравнивать и считать. А мы готовим наших футболистов. Есть набор игроков на сегодня. Надо оценить их состояние и соперника и сделать максимум, чтобы они себя комфортно чувствовали и дополняли.

    Может получиться или нет. Но невозможно требовать от футболиста Х быть Головиным, если он Миранчук. Антон сыграл на своих сильных сторонах. Идеальный момент – первый гол в ворота Венгрии. Это не отрепетировано на поле – времени нет почти так скрупулезно тренироваться.

    А на теории мы показали, кто куда должен бежать. Могли забить, могли – нет. Но из обороны вышли так, как планировали. Когда Дзюба отдал на Зобнина, это правильно. Если бы мы на поле чаще встречались, то повторяли бы.

    Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +342

      PFC CSKA MOSCOW 17 минут назад

      Читаю его слова и невольно проскакивает ассоциация с кличко

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