Черчесов: «Невозможно требовать от футболиста быть Головиным, если он Миранчук»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, в чем сила национальной команды.

– Согласны с тем, что сборная России как единое целое выше, чем сумма умений ее футболистов?

– Это вы можете сравнивать и считать. А мы готовим наших футболистов. Есть набор игроков на сегодня. Надо оценить их состояние и соперника и сделать максимум, чтобы они себя комфортно чувствовали и дополняли.

Может получиться или нет. Но невозможно требовать от футболиста Х быть Головиным, если он Миранчук. Антон сыграл на своих сильных сторонах. Идеальный момент – первый гол в ворота Венгрии. Это не отрепетировано на поле – времени нет почти так скрупулезно тренироваться.

А на теории мы показали, кто куда должен бежать. Могли забить, могли – нет. Но из обороны вышли так, как планировали. Когда Дзюба отдал на Зобнина, это правильно. Если бы мы на поле чаще встречались, то повторяли бы.

Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций. Тогда сборная России поднимется на качественно иной уровень»