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    «Спартак» – о матче с ЦСКА: «Дерби без наших фанатов – не дерби»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на решение ЦСКА не пускать спартаковских болельщиков на ближайшее дерби.

    «Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19.

    Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест. Но нас расстраивает этот факт, поскольку дерби без наших фанатов не дерби», – сказал Фетисов.

    • Игра седьмого тура РПЛ состоится 13 сентября в 19:00 по московскому времени.
    • «Спартак» лидирует в чемпионате по итогам шести туров, ЦСКА идет на пятом месте.

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    Источник: РБК

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      житель СПб 22 минуты назад

      Должен с ним согласиться. Надо распределять квоты.

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