«Спартак» – о матче с ЦСКА: «Дерби без наших фанатов – не дерби»

Должен с ним согласиться. Надо распределять квоты.
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на решение ЦСКА не пускать спартаковских болельщиков на ближайшее дерби.
«Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19.
Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест. Но нас расстраивает этот факт, поскольку дерби без наших фанатов не дерби», – сказал Фетисов.
- Игра седьмого тура РПЛ состоится 13 сентября в 19:00 по московскому времени.
- «Спартак» лидирует в чемпионате по итогам шести туров, ЦСКА идет на пятом месте.