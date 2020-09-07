«Спартак» – о матче с ЦСКА: «Дерби без наших фанатов – не дерби»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на решение ЦСКА не пускать спартаковских болельщиков на ближайшее дерби.

«Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19.

Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест. Но нас расстраивает этот факт, поскольку дерби без наших фанатов не дерби», – сказал Фетисов.