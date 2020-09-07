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  • Нурмагомедов: «В сборной нравятся Оздоев, братья Миранчуки, Дзюба. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев»

Нурмагомедов: «В сборной нравятся Оздоев, братья Миранчуки, Дзюба. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев»

7 сентября 2020, 14:35
9

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал матчи сборной России с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

«Смотрел оба матча сборной России. Мне не ясно, это после чемпионата такой бум пошел и Россия так сильно прибавила или это связано с работой моего друга Станиславом Черчесовым? Мне интересно, что на это ответит сам Станислав.

Думаю, имеет значение командная обстановка и энергетика. К примеру, был мини-инцидент между Дзюбой и Соболевым. Услышав, что сказал Черчесов, я понял, что он является большим авторитетом и вносит хорошую энергетику в команду. Он сказал, что не хотел бы вызывать Соболева, если это будет плохо влиять на лидера команды Дзюбу, пока они не разрешат вопрос. Я считаю, что это очень грамотный и тонкий подход тренера.

В команде мне нравятся Магомед Оздоев, братья Миранчуки… Конечно, лидер команды Дзюба: он столько голов забил, столько пасов отдает. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев. Я слежу за сборной и вообще за футболом. Молодежь очень сильно прибавила. Думаю, дает плоды конкуренция, которую создает Черчесов», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

  • 27-летний Далер Кузяев отдал голевой пас в матче с Венгрией. Всего экс-футболист «Зенита» провел за сборную 23 матча.

Источник: Sport24
Россия Дзюба Артем Оздоев Магомед Кузяев Далер
Комментарии (9)
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Валерий2705
1599479183
Молодые игроки в виде Кузяева, и старички в виде Миранчуков) да и молодежь, которой было много с Венграми, благодаря конкуренции которую создаёт Черчесов. Ясно, понятно)))
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DOCTOR PENALTY
1599481931
Ну как Нурмагомедову могут не нравиться Кузяев и Оздоев, да и Черчесов... Ну а деревянного приказано любить всем!
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spam2009
1599483101
Ага Кузяев молодой
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derrik2000
1599486006
И зачем этому бойцу ММА Нурмагомедову дали о футболе порассуждать? Ничего кроме как веселухи его вью у меня не вызвало. )))
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Viper for CSKA
1599486434
Блин, то Медведев привёл выход на поле Кузяева, как аргумент качественной работы Зенита с молодежью, теперь Нурмагомедов его напрямую в список молодых отправил. Может мы чего-то не знаем о Далере?)
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Синитсосит
1599488396
Короче ему нравятся хачи и тот кто имеет хачей
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Маленький
1599490647
Странно, что Жиркова не выделил
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Hektor 84
1599779513
А асмун из синита нравится? Смотри а то шлюба приревнует.
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