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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Нурмагомедов: «В сборной нравятся Оздоев, братья Миранчуки, Дзюба. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев»

    Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал матчи сборной России с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

    «Смотрел оба матча сборной России. Мне не ясно, это после чемпионата такой бум пошел и Россия так сильно прибавила или это связано с работой моего друга Станиславом Черчесовым? Мне интересно, что на это ответит сам Станислав.

    Думаю, имеет значение командная обстановка и энергетика. К примеру, был мини-инцидент между Дзюбой и Соболевым. Услышав, что сказал Черчесов, я понял, что он является большим авторитетом и вносит хорошую энергетику в команду. Он сказал, что не хотел бы вызывать Соболева, если это будет плохо влиять на лидера команды Дзюбу, пока они не разрешат вопрос. Я считаю, что это очень грамотный и тонкий подход тренера.

    В команде мне нравятся Магомед Оздоев, братья Миранчуки… Конечно, лидер команды Дзюба: он столько голов забил, столько пасов отдает. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев. Я слежу за сборной и вообще за футболом. Молодежь очень сильно прибавила. Думаю, дает плоды конкуренция, которую создает Черчесов», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

    • 27-летний Далер Кузяев отдал голевой пас в матче с Венгрией. Всего экс-футболист «Зенита» провел за сборную 23 матча.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1095

      Валерий2705 21 минуту назад

      Молодые игроки в виде Кузяева, и старички в виде Миранчуков) да и молодежь, которой было много с Венграми, благодаря конкуренции которую создаёт Черчесов. Ясно, понятно)))

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      Рейтинг: +1628

      FENIX-SL 28 минут назад

      очередной говорун во имя денег
      сам за Реал топит
      как можно болея за Реал видеть что то хорошее в нашей сборной?выделять ДЗЮБУ?

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