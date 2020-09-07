Нурмагомедов: «В сборной нравятся Оздоев, братья Миранчуки, Дзюба. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал матчи сборной России с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

«Смотрел оба матча сборной России. Мне не ясно, это после чемпионата такой бум пошел и Россия так сильно прибавила или это связано с работой моего друга Станиславом Черчесовым? Мне интересно, что на это ответит сам Станислав.

Думаю, имеет значение командная обстановка и энергетика. К примеру, был мини-инцидент между Дзюбой и Соболевым. Услышав, что сказал Черчесов, я понял, что он является большим авторитетом и вносит хорошую энергетику в команду. Он сказал, что не хотел бы вызывать Соболева, если это будет плохо влиять на лидера команды Дзюбу, пока они не разрешат вопрос. Я считаю, что это очень грамотный и тонкий подход тренера.

В команде мне нравятся Магомед Оздоев, братья Миранчуки… Конечно, лидер команды Дзюба: он столько голов забил, столько пасов отдает. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев. Я слежу за сборной и вообще за футболом. Молодежь очень сильно прибавила. Думаю, дает плоды конкуренция, которую создает Черчесов», — цитирует Нурмагомедова Sport24.