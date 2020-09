«Ньюкасл» объявил о трансфере нападающего «Борнмута» Каллума Уилсона. С игроком подписан контракт до 2024 года.

По данным Transfermarkt, стоимость перехода составила 22,25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уилсон провел за «Борнмут» 39 матчей, забил девять голов, отдал три голевые передачи.

#NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!Welcome, Callum!