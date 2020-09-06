Сане: «Взял в «Баварии» десятый номер, чтобы показать: я пришел сюда брать на себя ответственность»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане объяснил, почему выбрал десятый номер. Игрока купили летом у «Манчестер Сити».

«Я хорошо справляюсь с давлением. Меня сложно завести. У десятого номера большая история, его носили великие игроки. Это честь для меня. Я взял этот номер сознательно, чтобы показать: я пришел сюда брать ответственность. Хочу показать, что на меня можно положиться», – сказал Сане.