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    Сане: «Взял в «Баварии» десятый номер, чтобы показать: я пришел сюда брать на себя ответственность»

    Полузащитник «Баварии» Лерой Сане объяснил, почему выбрал десятый номер. Игрока купили летом у «Манчестер Сити».

    «Я хорошо справляюсь с давлением. Меня сложно завести. У десятого номера большая история, его носили великие игроки. Это честь для меня. Я взял этот номер сознательно, чтобы показать: я пришел сюда брать ответственность. Хочу показать, что на меня можно положиться», – сказал Сане.

    • Контракт игрока рассчитан на пять лет.
    • Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 49 миллионов евро плюс бонусы.
    • «Бавария» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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