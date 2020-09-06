Роналду во время матча с Хорватией получил замечание за отсутствие маски

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смотрел матч первого тура лиги А Лиги наций против Хорватии (4:1) с трибуны. По ходу встречи работница стадиона «Драгау» сделала замечание игроку за отсутствие маски. Фото доступно ниже.

Роналду пропускал матч из-за защитной реакции организма на укус пчелы. Португалец готовится к следующей встрече в Швеции.