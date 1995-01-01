Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Роналду во время матча с Хорватией получил замечание за отсутствие маски

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смотрел матч первого тура лиги А Лиги наций против Хорватии (4:1) с трибуны. По ходу встречи работница стадиона «Драгау» сделала замечание игроку за отсутствие маски. Фото доступно ниже.

    Роналду пропускал матч из-за защитной реакции организма на укус пчелы. Португалец готовится к следующей встрече в Швеции.

    • Матч второго тура лиги А Лиги наций Швеция – Португалия состоится 8 сентября.
    • Португалия лидирует в группе.
    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      Спартак гуно знают все 22 минуты назад

      Попросили противогаз одеть.
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      партизан84 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мой день пройдет не зря только благодаря этой новости!
      вы совсем е@анулись такую хрень выпускать в качестве НОВОСТИ?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1738

      Puddle > партизан84 47 минут назад

      А про свиней твоих прыщавых постоянные новости не устали читать? Про их вечное нытьё, трансферные фантазии, ахинею, которую несет руководство и прочее...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      партизан84 > Puddle 1 минуту назад

      про Спартак всегда говорили, говорят и говорить будут, вот как то так получилось, что самый популярный и миллера клуб уступает в медийной привлекательности простому народному клубу. пришлось даже воспитанника забирать к себе, чтобы он поднимал вас вес в сми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      barka22 2 часа назад

      а зачем ему на улице маска, да и расстояние достаточное между людьми? ох уж этот синдром вахтера ((

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78952
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru