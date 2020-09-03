Роналду, Месси и Неймар – в десятке самых богатых знаменитостей мира

Forbes представил список самых богатых знаменитостей мира.

В топ-10 рейтинга попали сразу три футболиста. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым с доходом в 105 миллионов долларов в год, пятое место у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси – 104 миллиона долларов. На седьмой строчке расположился форвард «ПСЖ» Неймар – он зарабатывает 95,5 миллиона долларов.

В первой десятке оказались еще два спортсмена – теннисист Роджер Федерер (третье место, 106,3 миллиона) и баскетболист Леброн Джеймс (девятое место, 88,2 миллиона).