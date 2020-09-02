Главные новости дня. Семака обманули мошенники, Ларссоном интересуются в Примере и Серии А

«Манчестер Юнайтед» купил ван де Бека.

Форвард «Байера» Фолланд стал игроком «Монако».

Отец Месси: «Лео будет трудно остаться в «Барсе».

«РБ-Спорт»: Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ.

Черчесов – о возрастных игроках в сборной: «Много новых имен в составе было бы неправильным решением».

L’Équipe: Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом.

Ларссон заинтересовал «Лацио», «Рому» и «Валенсию».

Семак перевел мошенникам крупную сумму денег.

Ари на улице отдал свои тапки босоногой бабушке.

Кубок России. Клуб Павлюченко, Янбаева, Шешукова «Знамя» вышел в групповой этап и сыграет с командой РПЛ.