«Манчестер Юнайтед» купил ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера без учета бонусов составила 40 миллионов евро. Купить ван де Бека хотела и «Барселона».
- 23-летний нидерландец – воспитанник «Аякса».
- В прошлом сезоне Эредивизие он провел 23 матча, забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Hi everyone,Hope you're well.Just announcing @Donny_Beek6.Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020