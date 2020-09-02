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    «Манчестер Юнайтед» купил ван де Бека

    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на пять лет.

    Сумма трансфера без учета бонусов составила 40 миллионов евро. Купить ван де Бека хотела и «Барселона».

    • 23-летний нидерландец – воспитанник «Аякса».
    • В прошлом сезоне Эредивизие он провел 23 матча, забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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