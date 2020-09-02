Черчесов – о возрастных игроках в сборной: «Много новых имен в составе было бы неправильным решением»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возрасте команды

«Я согласен, что команда возрастная, но мы давно не собирались. Почти год прошел без игр. Много новых имен в составе было бы неправильным решением.

Мы видим и Мостового, и Соболева — им нужно время, они еще недостаточно комфортно себя чувствуют в команде. Если бы игры были регулярными, то новые игроки появились бы, но мы год не играли и вызвали знакомых игроков, которые знают, что их ждет.

У нас два-три дня на подготовку, и опыт подсказывает, что не любой новичок сразу вольется в команду за такой срок. Дай бог, чтобы таких перерывов больше у нас не было, и тогда еще два-три новых имени появится», — сказал Черчесов.