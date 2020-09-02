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  • Черчесов – о возрастных игроках в сборной: «Много новых имен в составе было бы неправильным решением»

Черчесов – о возрастных игроках в сборной: «Много новых имен в составе было бы неправильным решением»

2 сентября 2020, 15:42
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возрасте команды

«Я согласен, что команда возрастная, но мы давно не собирались. Почти год прошел без игр. Много новых имен в составе было бы неправильным решением.

Мы видим и Мостового, и Соболева — им нужно время, они еще недостаточно комфортно себя чувствуют в команде. Если бы игры были регулярными, то новые игроки появились бы, но мы год не играли и вызвали знакомых игроков, которые знают, что их ждет.

У нас два-три дня на подготовку, и опыт подсказывает, что не любой новичок сразу вольется в команду за такой срок. Дай бог, чтобы таких перерывов больше у нас не было, и тогда еще два-три новых имени появится», — сказал Черчесов.

  • Завтра Россия сыграет в Лиге наций с Сербией, 6 сентября – с Венгрией.
  • В группе с россиянами также играет сборная Турции.

Источник: Sport24
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Nesterenko
1599051902
Опять старая песня, берём опытных возрастных ради результата. Лига наций самое то, что обкатывать молодых! Этот "опытный" состав в Катаре будет никакущим.
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evgevg13
1599053731
а многие сборные на 90% обновлялись и выдавали угля на гора. так и скажи, что некого привлекать
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ArReal
1599053799
Опять отмазывается ....Хочет на старом багаже выехать- результат не будет с таким тренером
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Axe111
1599053930
Обычное мнение среднестатистического учителя физкультуры!!! ЕСЛИ БЫ,ТО БЫ,КАК БЫ БЭЭЭ МЭЭЭЭ ФУ
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СвинкаСправедливости
1599055177
Со свежим материалом тяжко работать, да?
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alex1951
1599055422
Стасик,маладец.... Старый конь борозды не портит ,но и глубоко не пашет....слыхал? Твори добро ,людям на славу.......))) По австрийски - ,,карашо,, - ZER GUT!
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Artemka444
1599058945
а когда сыгрывать новый состав скажите пожалуйста??? когда рак на горе свиснет!!!!!! а потом говорят почему у нас молодёжь сырая!!!!!
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ticaltyviosest
1599062188
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://nnna.ru/xbaza
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ivany4
1599062635
Слова рядового чиновника из "памятки выживания". ))) Зачем нам новые имена, а главное перспективные игроки, в тренировочных играх, когда можно спокойно досидеть свой срок, а дальше хоть пожар хоть наводнение.
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