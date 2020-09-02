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    Черчесов – о возрастных игроках в сборной: «Много новых имен в составе было бы неправильным решением»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возрасте команды

    «Я согласен, что команда возрастная, но мы давно не собирались. Почти год прошел без игр. Много новых имен в составе было бы неправильным решением.

    Мы видим и Мостового, и Соболева — им нужно время, они еще недостаточно комфортно себя чувствуют в команде. Если бы игры были регулярными, то новые игроки появились бы, но мы год не играли и вызвали знакомых игроков, которые знают, что их ждет.

    У нас два-три дня на подготовку, и опыт подсказывает, что не любой новичок сразу вольется в команду за такой срок. Дай бог, чтобы таких перерывов больше у нас не было, и тогда еще два-три новых имени появится», — сказал Черчесов.

    • Завтра Россия сыграет в Лиге наций с Сербией, 6 сентября – с Венгрией.
    • В группе с россиянами также играет сборная Турции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии14
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      Рейтинг: +589

      Artemka444 1 минуту назад

      а когда сыгрывать новый состав скажите пожалуйста???
      когда рак на горе свиснет!!!!!!
      а потом говорят почему у нас молодёжь сырая!!!!!

      0
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      Рейтинг: +416

      Фанат Рубина 26 минут назад

      Завтра вся Адекватная Россия болеет за братьев Сербов..
      И будет болетьь пока лысый х** Стас там рулит

      #ДолойЧерчесоваИзСборной!

      3
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      Рейтинг: +12839

      silver29 52 минуты назад

      Зачем Черчесову молодые, их же учить надо а чему он научит ? К тому же они дерзкие, а нужны отдающие честь, не он уж лучше с дровами, ну пожурят по итогам провального отборочного цикла, но ведь не выгонят (((.

      1
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      Рейтинг: +478

      Спартак гуно знают все > silver29 25 минут назад

      У Спртага не голова с умом, а жопа с дерьмом!
      =))))
      Черчесову это не вылечить.

      -2
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      Рейтинг: +8445

      alex1951 1 час назад

      Стасик,маладец....
      Старый конь борозды не портит ,но и глубоко не пашет....слыхал?
      Твори добро ,людям на славу.......)))
      По австрийски - ,,карашо,, - ZER GUT!

      0
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      Рейтинг: +1651

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Со свежим материалом тяжко работать, да?

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      Рейтинг: +2572

      Axe111 1 час назад

      Обычное мнение среднестатистического учителя физкультуры!!! ЕСЛИ БЫ,ТО БЫ,КАК БЫ БЭЭЭ МЭЭЭЭ ФУ

      1
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      Рейтинг: +1628

      Бомбардиръ 1 час назад

      Неудержимые)

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      Рейтинг: +3333

      AtticusFinch 1 час назад

      Опять отмазывается ....Хочет на старом багаже выехать- результат не будет с таким тренером

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      Рейтинг: +1615

      evgevg13 1 час назад

      а многие сборные на 90% обновлялись и выдавали угля на гора. так и скажи, что некого привлекать

      0
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      Рейтинг: +478

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Стыдно за Соболева!

      -1
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      Рейтинг: +1651

      СвинкаСправедливости > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Стыдно - не то слово. Как он себе позволяет настолько бестактно намекать Саламычу на никчёмность Дзюбы?

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