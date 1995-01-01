Семак перевел мошенникам крупную сумму денег

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал жертвой мошенников.

Жена специалиста Анна Семак рассказала, что недавно ее супруг получил сообщение от абонента, представившегося бывшим партнером Семака по команде. Он попросил деньги для своего отца на лечение рака. Семак перевел крупную сумму денег, после чего абонент его заблокировал.

В июле аналогичный случай произошел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, отправившего мошенникам 250 тысяч рублей.