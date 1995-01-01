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    Семак перевел мошенникам крупную сумму денег

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал жертвой мошенников.

    Жена специалиста Анна Семак рассказала, что недавно ее супруг получил сообщение от абонента, представившегося бывшим партнером Семака по команде. Он попросил деньги для своего отца на лечение рака. Семак перевел крупную сумму денег, после чего абонент его заблокировал.

    В июле аналогичный случай произошел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, отправившего мошенникам 250 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Анны Семак

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11327

      Garrincha58 11 минут назад

      одно дело когда обуют бедного или пенсионера, а у него денег много ещё заработает

      0
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      Рейтинг: +4623

      порт 14 минут назад

      А позвонить было не судьба?

      0
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      Рейтинг: +478

      Спартак гуно знают все 19 минут назад

      Видимо деньги ушли на лечение идиотизма.
      =)))
      Теперь он здоров!
      =)))

      1
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      Рейтинг: -247

      зинет недоклуб > Спартак гуно знают все 5 минут назад

      зачем ты так про симачиху взял всем рассказал что он лечился от идиотизма хахахаххах .и да ты малокосос мне на твои минусы плевать .бедный смотрю пыжишся школьник. в реале хотелось бы глянуть в рожу таким как ты клоунам

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