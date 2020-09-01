Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Маловероятно, что Месси останется»

Виктор Фонт, кандидат в президенты «Барселоны», поговорил о будущем форварда Лионеля Месси. Скорее всего, он уйдет.
«Его уход должен быть как можно более дружелюбным. Пока он не уйдет, остается надежда, что Месси останется. Хотя это маловероятно», – сказал Фонт Sky Sports.
- «Барселона» хочет продлить контракт с аргентинцем.
- Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
- Месси хочет уйти из клуба в качестве свободного агента, расторгнув контракт. Однако «Барселона» настаивает на отступных.
Источник: Sky Sports