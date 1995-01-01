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    Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Маловероятно, что Месси останется»

    Виктор Фонт, кандидат в президенты «Барселоны», поговорил о будущем форварда Лионеля Месси. Скорее всего, он уйдет.

    «Его уход должен быть как можно более дружелюбным. Пока он не уйдет, остается надежда, что Месси останется. Хотя это маловероятно», – сказал Фонт Sky Sports.

    • «Барселона» хочет продлить контракт с аргентинцем.
    • Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
    • Месси хочет уйти из клуба в качестве свободного агента, расторгнув контракт. Однако «Барселона» настаивает на отступных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1001

      petr69 2 часа назад

      Никто не сможет платить такую з/плату в 33 года

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