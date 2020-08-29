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    Marca: руководство «Барселоны» еще в июле знало о желании Месси уйти

    Решение нападающего Лионеля Месси покинуть «Барселону» стало неожиданностью для болельщиков, но не для руководства клуба, пишет Marca.

    По информации источника, среди управленцев каталонского гранда многие знали о планах аргентинца еще в июле.

    33-летний футболист сообщил руководителям «Барсы», что не будет продлевать контракт, а сезон-2019/20 станет для него последним в команде.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Сейчас он хочет воспользоваться правом на расторжение контракта в одностороннем порядке.
    • Клуб хочет сохранить своего капитана и готов продать его только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.
    • Главный претендент на форварда – «Манчестер Сити».

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    Источник: Marca

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