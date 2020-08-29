Marca: руководство «Барселоны» еще в июле знало о желании Месси уйти

Решение нападающего Лионеля Месси покинуть «Барселону» стало неожиданностью для болельщиков, но не для руководства клуба, пишет Marca.

По информации источника, среди управленцев каталонского гранда многие знали о планах аргентинца еще в июле.

33-летний футболист сообщил руководителям «Барсы», что не будет продлевать контракт, а сезон-2019/20 станет для него последним в команде.