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  • Marca: руководство «Барселоны» еще в июле знало о желании Месси уйти

Marca: руководство «Барселоны» еще в июле знало о желании Месси уйти

29 августа 2020, 15:33
2

Решение нападающего Лионеля Месси покинуть «Барселону» стало неожиданностью для болельщиков, но не для руководства клуба, пишет Marca.

По информации источника, среди управленцев каталонского гранда многие знали о планах аргентинца еще в июле.

33-летний футболист сообщил руководителям «Барсы», что не будет продлевать контракт, а сезон-2019/20 станет для него последним в команде.

  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • Сейчас он хочет воспользоваться правом на расторжение контракта в одностороннем порядке.
  • Клуб хочет сохранить своего капитана и готов продать его только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.
  • Главный претендент на форварда – «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (2)
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CSKA57
1598717746
Если это так, то все встало на свои места. То на Кумана валили, что плохо с Месси обошелся, то на то, что Месси обиделся, что от услуг Суареса отказались. Оказывается, руководство начало выстраивать новую команду без учета Месси.
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Arrow10
1598736424
Достоверно мы скорее всего не узнаем как оно было , но а почему бы Лео не захотеть сменить команду, всю жизнь в одном клубе и чемпионате не все способны отыграть , почему бы не попробовать бросить вызов самому себе и проявить себя в другом клубе и другом чемпионате
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