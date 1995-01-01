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    Tuttomercatoweb: «Барселоне» предложили услуги Мане

    Окружение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане контактировало с «Барселоной».

    По информации Tuttomercatoweb, близкие к сенегальцу люди предложили его услуги каталонскому клубу на фоне слухов о скором уходе форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса.

    Сумма возможной сделки оценивается в 85 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне 28-летний Мане провел за «Ливерпуль» 47 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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