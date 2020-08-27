Tuttomercatoweb: «Барселоне» предложили услуги Мане

Окружение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане контактировало с «Барселоной».
По информации Tuttomercatoweb, близкие к сенегальцу люди предложили его услуги каталонскому клубу на фоне слухов о скором уходе форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Сумма возможной сделки оценивается в 85 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 28-летний Мане провел за «Ливерпуль» 47 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Tuttomercatoweb
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