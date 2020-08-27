Tuttomercatoweb: «Барселоне» предложили услуги Мане

Окружение нападающего «Ливерпуля» Садио Мане контактировало с «Барселоной».

По информации Tuttomercatoweb, близкие к сенегальцу люди предложили его услуги каталонскому клубу на фоне слухов о скором уходе форвардов Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Сумма возможной сделки оценивается в 85 миллионов евро.