«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с вратарем Хендерсоном

Голкипер Дин Хендерсон заключил новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Стороны подписали контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2022-го.

Хендерсон – воспитанник «МЮ».

В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед».

На его счету 40 матчей и 37 пропущенных голов.

Трансфер Хендерсона признан лучшим в сезоне АПЛ по версии читателей BBC.

Он также претендовал на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги.