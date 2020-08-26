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    «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с вратарем Хендерсоном

    Голкипер Дин Хендерсон заключил новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

    Стороны подписали контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

    Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2022-го.

    • Хендерсон – воспитанник «МЮ».
    • В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед».
    • На его счету 40 матчей и 37 пропущенных голов.
    • Трансфер Хендерсона признан лучшим в сезоне АПЛ по версии читателей BBC.
    • Он также претендовал на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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