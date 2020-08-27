«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с вратарем Хендерсоном

Голкипер Дин Хендерсон заключил новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».
Стороны подписали контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон.
Предыдущий договор между игроком и клубом истекал в июне 2022-го.
- Хендерсон – воспитанник «МЮ».
- В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед».
- На его счету 40 матчей и 37 пропущенных голов.
- Трансфер Хендерсона признан лучшим в сезоне АПЛ по версии читателей BBC.
- Он также претендовал на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги.
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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»