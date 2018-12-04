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    Орлов: «Если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в заявке сборной России на ближайшие матчи Лиги наций.

    «Конфликт Соболева и Дзюбы? Черчесов предложил хорошее решение. Пусть ребята сами разбираются. Соболев задирается, он молодой, ему кажется, что тем самым бросает вызов, но с его стороны это все некорректно выглядело.

    Не надо все-таки так, он молодой, надо уважать старшего. Раз он так себя ведет, его и не вызвали. По идее надо было его вызвать, но мы видели, что Черчесов сказал, что он не может его вызвать. Зачем ему конфликт внутри сборной? Я считаю, что тренер прав, сказав, что пусть сами разбираются. Если Соболев не поймет, что ему надо позвонить и извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?

    Не Дзюба должен ему звонить, а молодой Соболев должен позвонить и извиниться. Если он не считает нужным извиняться, то как он может играть с Дзюбой в одной команде? Дзюба – лидер и капитан команды. Как-то надо уважать это.

    Я рад, что Черчесов откровенно об этом сказал. Все должно быть открыто в подобной ситуации. Чего тут скрывать? Это школа для молодых футболистов. Если даже футболист заиграл, то он должен быть корректным, а со стороны Соболева было некорректно», – сказал Орлов.

    • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.
    • Черчесов подтвердил, что не вызвал форварда «Спартака» из-за конфликта с Дзюбой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +862

      MDAR 54 секунды назад

      А почему Соболев должен извиняться???? Тогда получается, что перед зюбой должны изменяться пол рпл включая судей и тренеров.

      0
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      Рейтинг: +1501

      СвинкаСправедливости 2 минуты назад

      Некогда ленивый и бестолковый игрочишка с затянувшимся периодом футбольного развития теперь определяет настроение национальной команды. Сильно.

      0
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      Рейтинг: +539

      Vepras 3 минуты назад

      Пора запретить неадекватные высказывания всяких Орловых, стариков уважают в поликлиниках пропуская вне очереди, а на поле играют.

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      Рейтинг: +4727

      САДЫЧОК 9 минут назад

      С какой радости Соболев должен извиняться ?! Так же можно сказать , чтобы Дзюба извинился ! Бред , да и только !

      0
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      Рейтинг: +4437

      nik55 12 минут назад

      геша ты дурак ? ------Если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной-------разве нормальный человек такое скажет?

      2
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      Рейтинг: +12087

      silver29 32 минуты назад

      Если Соболев извинится перед шлюбой он станет Азмуном, поэтому Генка долбите сами себя, а у Соболева еще все впереди в отличии от тебя старого маразматика (((

      3
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      Рейтинг: +1141

      Play 33 минуты назад

      Орлов как всегда в своём репертуаре. По его мнению Сборная = Дзюба что ли, игроков под него вызывают? Что за бред?

      3
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      Рейтинг: -660

      Аденн 33 минуты назад

      Уже с утра воняют бЗенитовские вонючки. И орлоф и прочая шелудивая хуня. бу-га-га
      А по теме, так уже завтра в сборной не будет ни деревянного зДубы, ни лысого, так, что у Соболева всё токмо начинается.

      1
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      Рейтинг: +1494

      ААМ 34 минуты назад

      Пока Соболев - "много шума из почти ничего"

      -1
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      Рейтинг: +12087

      silver29 > ААМ 21 минуту назад

      Дурачок ты помоешный ((( Соболев это будущее российского футбола, а шлюба уже в ауте. Лысый не понимает, что его сиюминутные симпатии тормозят российский футбол. Когда как не сейчас подтягивать дерзкую молодежь в сборную, вместо опа лизунов вроде шлюбки с его отданием чести.

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      Рейтинг: +74

      SmokingDog 36 минут назад

      Иди на х..й Орлов,вместе со своим Дзюбой.А усатая тёлка чётко под газпром прогнулась в этом вопросе

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