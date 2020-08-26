Орлов: «Если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в заявке сборной России на ближайшие матчи Лиги наций.

«Конфликт Соболева и Дзюбы? Черчесов предложил хорошее решение. Пусть ребята сами разбираются. Соболев задирается, он молодой, ему кажется, что тем самым бросает вызов, но с его стороны это все некорректно выглядело.

Не надо все-таки так, он молодой, надо уважать старшего. Раз он так себя ведет, его и не вызвали. По идее надо было его вызвать, но мы видели, что Черчесов сказал, что он не может его вызвать. Зачем ему конфликт внутри сборной? Я считаю, что тренер прав, сказав, что пусть сами разбираются. Если Соболев не поймет, что ему надо позвонить и извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?

Не Дзюба должен ему звонить, а молодой Соболев должен позвонить и извиниться. Если он не считает нужным извиняться, то как он может играть с Дзюбой в одной команде? Дзюба – лидер и капитан команды. Как-то надо уважать это.

Я рад, что Черчесов откровенно об этом сказал. Все должно быть открыто в подобной ситуации. Чего тут скрывать? Это школа для молодых футболистов. Если даже футболист заиграл, то он должен быть корректным, а со стороны Соболева было некорректно», – сказал Орлов.