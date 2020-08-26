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  • Орлов: «Если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?»

Орлов: «Если Соболев не поймет, что ему надо извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?»

26 августа 2020, 07:44
70

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в заявке сборной России на ближайшие матчи Лиги наций.

«Конфликт Соболева и Дзюбы? Черчесов предложил хорошее решение. Пусть ребята сами разбираются. Соболев задирается, он молодой, ему кажется, что тем самым бросает вызов, но с его стороны это все некорректно выглядело.

Не надо все-таки так, он молодой, надо уважать старшего. Раз он так себя ведет, его и не вызвали. По идее надо было его вызвать, но мы видели, что Черчесов сказал, что он не может его вызвать. Зачем ему конфликт внутри сборной? Я считаю, что тренер прав, сказав, что пусть сами разбираются. Если Соболев не поймет, что ему надо позвонить и извиниться перед Дзюбой, то как он может быть в сборной?

Не Дзюба должен ему звонить, а молодой Соболев должен позвонить и извиниться. Если он не считает нужным извиняться, то как он может играть с Дзюбой в одной команде? Дзюба – лидер и капитан команды. Как-то надо уважать это.

Я рад, что Черчесов откровенно об этом сказал. Все должно быть открыто в подобной ситуации. Чего тут скрывать? Это школа для молодых футболистов. Если даже футболист заиграл, то он должен быть корректным, а со стороны Соболева было некорректно», – сказал Орлов.

  • Соболев ранее высказал свое мнение о Дзюбе.
  • Черчесов подтвердил, что не вызвал форварда «Спартака» из-за конфликта с Дзюбой.

Источник: Sport24
Россия Дзюба Артем Соболев Александр Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (70)
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SmokingDog
1598417329
Иди на х..й Орлов,вместе со своим Дзюбой.А усатая тёлка чётко под газпром прогнулась в этом вопросе
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Vepras
1598419350
Пора запретить неадекватные высказывания всяких Орловых, стариков уважают в поликлиниках пропуская вне очереди, а на поле играют.
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Волька
1598421046
орлов отсоси у мяса голубые ********
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Добрый Бобер
1598423524
Дзюба такой же "дутый" лидер и капитан, как и его клуб - чемпион. Ничего оскорбительного Соболев Дзюбе не говорил и извиняться ему не за что.
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alp
1598425134
соболев пока никто... и пузырится в отношении кого либо еще не заслужил.
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_Marqella_
1598431416
Прав Гена,здесь же всё как на ладони, Дзюба капитан, Соболев пока ноль, ни кто, и проявленное не уважение к Дзюбе подрывает авторитет капитана...Извинись, , прояви покорность...и возможно на следующие сборы возьмут...
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DOCTOR PENALTY
1598432130
Геннадий Сергеевич, ну зачем вы вылезли по этой теме? Ведь понимаете, что Дзюба это дерево, и в игровом плане, и в человеческом. Если он вам нужен в таком фейковом виде в вашей питерской тусовке, то облизывайте его и наслаждайтесь. А навязывать свои понятия всей футбольной общественности не стоит, от этого только ещё больше будет призывов с трибун типа "Дзюба пошёл на х**" и стычек с соболевыми. Я Соболева не оправдываю, он прямолинейный, это видно. Но Дзюба не та фигура, чтобы затаптывать под него кого-то. Вы просто погорячились, Геннадий Сергеевич, а Черчесов вообще херню спорол.
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алдан2014
1598433866
Дзюба никогда,ни в одной команде,не умел себя вести .Он хам по жизни,эдакий гопник,который с недавних пор начал читать книжки иногда.Для большинства болел, Дзюба отвратителен, именно из-за своих поступков и слов .Теперь он пытается на Соболева гнать,якобы тот много говорит .Но мы ведь видим и слышим,что в точности наоборот.Ну а Саламыч,почему защищает дзюбу?Он не хочет дрязг в коллективе.Вот и всё.Он тренер,ему главное результат.Ведь Дзюба блеснул благодаря случайности.До этого Саламыч не хотел видеть его в сборной. Любому человеку тяжело в коллективе с хамами,и людьми которые звездят
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Томик
1598435354
Извиниться перед Дзюбой?? Идите на хрен! Этот трепач должен извиниться перед половиной РПЛ и страны за то, что несёт и как себя ведёт. Что за перевод стрелок? Этому старшему сукину сыну 32 года всего, а мозговая деятельность и вовсе на уровне пятиклассника. Пусть научится сначала вести себя. Капитан сборной - смех и позор.
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NewLife
1598435813
Не надо спешить и извиняться перед дерьмом. Время покажет, кто is who. Зюбу за профнепригодность скоро попрут и из сборной и из синита. Черчесу тоже пора на покой. Это они такие говорливые вместе с Орловым пока серьезных игр не было. Скоро все станет ясно, и все всё увидят.
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