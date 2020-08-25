TyC Sports: Месси решил уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, сообщает TyC Sports.
Футболист принял решение активировать опцию расторжения контракта в одностороннем порядке, предоставляемую ему в конце каждого сезона. Месси уже уведомил «Барселону» о своем решении.
Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».
- Внутри руководства каталонцев идут обсуждения по вопросу будущего Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.
- Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».
Источник: TyC Sports