TyC Sports: Месси решил уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, сообщает TyC Sports.

Футболист принял решение активировать опцию расторжения контракта в одностороннем порядке, предоставляемую ему в конце каждого сезона. Месси уже уведомил «Барселону» о своем решении.

Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».