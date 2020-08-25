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    TyC Sports: Месси решил уйти из «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, сообщает TyC Sports.

    Футболист принял решение активировать опцию расторжения контракта в одностороннем порядке, предоставляемую ему в конце каждого сезона. Месси уже уведомил «Барселону» о своем решении.

    Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».

    • Внутри руководства каталонцев идут обсуждения по вопросу будущего Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.
    • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10427

      Cules2013 4 минуты назад

      Пишут, что Барса экстренно созвала совет директоров, а Пуйоль поддержал решение Лео.
      О, как... Интересно, чем закончится...

      0
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      Рейтинг: +11218

      Garrincha58 8 минут назад

      сейчас кинут ещё лямов 10 к зарплате и он останется да и кто сможет заплатить за него сумму которую требует в Барса

      0
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      Рейтинг: +30

      BlackMurderDeco 10 минут назад

      Ой блин, он так из сборной уходил, возьми и уйди уже, а не бросайся словами, в принципе в ближайшее время ну лет так 5 мы не увидим в лч Реал, барсу ибо там требуется полная смена всего

      1
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      Рейтинг: +1254

      CSKA57 14 минут назад

      К Гвардиоле поедет. Жаль, что уходит, теперь Куману надо будет выстраивать новую команду не опираясь ни на кого. Посмотрим, что получится...

      0
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      Рейтинг: +851

      САНЁК17 16 минут назад

      члены правительство были не против продажи Месси,теперь как если он сам собирался уходить,они хотят его уговорит.получается кряк-кряк

      1
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      Рейтинг: +8244

      BRO_football 26 минут назад

      Пусть в Интер идёт. В Серии А продолжит соперничество с Роналду.

      2
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      Рейтинг: +349

      Хейтер Аларм 42 минуты назад

      Никуда он не уйдет, каждый сезон по нескольку раз такая новость появляется)

      2
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      Рейтинг: +2183

      Semenycch 49 минут назад

      Провести такую феноменальную карьеру в одном клубе и на старости лет сменить клуб? Не простое решение!

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      Рейтинг: +2059

      Челнинец > Semenycch 42 минуты назад

      а что тебе мешает всегда быть таким здравомыслящим, иногда такую ехинею несешь! а так правильно написал!

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      Рейтинг: +2183

      Semenycch > Челнинец 25 минут назад

      Ты периодически не отключай собственный мозги и сможешь понимать богатый смысл всех моих комментариев. А если что то не понятно, переспроси. Я адекватно, без оскорблений и прочих колкостей, разъясню смысл написанного.

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