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TyC Sports: Месси решил уйти из «Барселоны»

25 августа 2020, 20:43
35

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, сообщает TyC Sports.

Футболист принял решение активировать опцию расторжения контракта в одностороннем порядке, предоставляемую ему в конце каждого сезона. Месси уже уведомил «Барселону» о своем решении.

Сообщалось, что на аргентинца претендуют «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».

  • Внутри руководства каталонцев идут обсуждения по вопросу будущего Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.
  • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».

Источник: TyC Sports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (35)
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Хейтер Аларм
1598378112
Никуда он не уйдет, каждый сезон по нескольку раз такая новость появляется)
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BRO_football
1598379034
Пусть в Интер идёт. В Серии А продолжит соперничество с Роналду.
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BlackMurderDeco
1598380032
Ой блин, он так из сборной уходил, возьми и уйди уже, а не бросайся словами, в принципе в ближайшее время ну лет так 5 мы не увидим в лч Реал, барсу ибо там требуется полная смена всего
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тигрик
1598381127
В Юве его...была бы просто пушка,а не атака
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MrConstantine
1598381192
Я бы хотел увидеть их с Роналду в одну команду! Это должно случиться!
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spamo77
1598381981
Samir Ujkani кто нибудь объяснит это что за тип который присутствует во всех лигах,это мем какой то или что то другое
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Psih86
1598384423
Претендуют одни, а перейдёт в Челси.
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O-Z
1598384603
Пусть уходит, всем будет польза. Барсе перемены нужны. Месси дайте вкус другого чемпионата попробывать перед пенсией и посмотрим какой он БОГ.
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dinar7777dinar
1598386093
ну что пришло видимо время !!
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житель СПб
1598389801
Вот это да! Историческое событие... Исторически знаменитая Барселона заканчивается...
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